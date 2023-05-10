Игорь Артамонов: Не сомневаемся в наших парнях, они настроены победить и в этот раз, отстоять независимость Родины

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Вместе с горожанами, представителями силовых ведомств и участниками СВО руководитель региона принял участие в митинге. Память известных и безымянных героев почтили минутой молчания. Затем состоялось возложение цветов к Вечному огню.

Игорь Артамонов отметил, что в годы Великой Отечественной войны именно Елец сыграл ключевую роль, остановив наступление врага на Москву. «Город воинской славы, город мужества – он не раз героически вставал на пути врага, в том числе в борьбе с фашизмом, – сказал губернатор. – Сегодня подвиги своих героических предков продолжают внуки и правнуки, которым вновь приходится бороться с нацизмом. Не сомневаемся в наших парнях, они настроены победить и в этот раз, отстоять независимость Родины и обеспечить безопасность жителей региона и страны».

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В митинге приняли участие ельчане, которые служат в зоне СВО. Находясь в отпуске, они пришли почтить память героев Великой Отечественной войны, всех погибших земляков, своих дедов и прадедов.

«Мои деды и прадеды выиграли Великую Отечественную войну, мы не забудем их подвиг и сделаем всё, чтобы защитить свою страну сегодня», – сказал боец с позывным «Монах». Уже несколько месяцев он служит в зоне проведения специальной военной операции. За плечами профессионального военного две локальных военных кампании. Боец награждён медалью «За отвагу». Такая же была у его деда, который дошёл до Берлина. Военнослужащий не сомневается – он тоже победит в память о своём герое и ради светлого будущего своих детей.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.