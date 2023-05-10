302 года молитвы: Свято-Никольский храм Воронежа работал даже при оккупантах

Единственный храм Воронежа, построенный за казенный счет Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В начале 18 века на окраине Воронежа – в Напрасной слободе - построили деревянную церковь в честь Димитрия Углицкого. Именно с нее и берет начало одна из старейших церквей города – Свято-Никольская, расположенная на современной улице Таранченко. Впервые храм упоминается в Дозорной книге.

- Слово «напрасная» раньше имело несколько другое значение - «внезапная», - рассказал нам настоятель храма протоиерей Андрей Климов. - Сюда ссылали преступников и беглых казаков, здесь их казнили и хоронили. То есть их постигала напрасная (внезапная) смерть. Отсюда и пошло название слободы.

Трапезная часть Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Почему храм был устроен в честь царевича Дмитрий Углицкого? В те смутные времена подобные храмы строились на юге области по берегам реки Дон как политическое решение власти. Именно здесь начали появляться лжецаревичи, пытавшиеся обманом взойти на престол, и возникали бунты. Строительство храма в честь Дмитрия должно было поселить в сознании народа мысль, что царевич мертв и его мощи находятся в Москве. Храм построили по повелению царя Михаила Феодоровича за казенный счет, с приделом преподобного Михаила Малеина, который был его ангелом. Это единственный в Воронеже храм, возведенный за казенный счет.

Свою версию названия слободы предложил кандидат исторических наук Владимир Размустов, автор паблика «Заповедный Воронеж» и туристического проекта «Прогулки историка»:

Иконостас содержит иконы всех святых, приделы в честь которых имелись в церкви на протяжении истории. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Еще одна гипотеза - то, что слободу эту быстро (внезапно) отстроили (заселили). Вполне логично, что для воронежцев строительство храма «по повелению Михаила Феодоровича и на казенный счет» - событие неожиданное, что и отразилось в названии «быстро» сложившейся в этом месте за пределами Крепости слободы ремесленников, купцов.

«СВЕТ ЛЬЕТСЯ В ОКНА ОТКУДА-ТО ДАЛЕКО СВЕРХУ»

Известный искусствовед и историк архитектуры Юрий Успенский в 1922 году описывает хлам как редкий для Воронежа образец раннего барокко:

Почитаемые иконы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Нижний этаж церкви и трапезной представляет провинциальное подражание московскому барокко XVII века. Низкие окна, характерный «разрезной фронтон» окна на колонках, такой же фронтон и на боковых дверях. А на южной стороне алтарной стены совершенно неожиданно приютилось маленькое, еще меньше других, оконце с тяжелым железным ставнем, украшенное совсем наивным типично московским наличником-кокошником. Внизу — Москва; но стоит поднять голову, и Москва пропала. На главном двухэтажном четверике храма стоит грузный полуэтаж восьмерика; выше — характерный выгиб крыши, по каменному своду которого поместились четыре больших с треугольными фронтонами окна. Этот изгиб ведет к меньшему восьмерику с квадратными окнами; опять характерный выгиб свода и крыши и опять уже маленький восьмерик с высокими окнами и, наконец, небольшая, на восьмиугольном же основании, главка.

Особенно хороши своды храма изнутри. Стена плавно переходит в свод, на котором стоят восьмигранные вертикальные стены, опять переходящие в свод и опять в вертикальные стены, чтобы закончиться совсем небольшим куполом. И стены, и своды прорезаны проемами окон, в которые льется свет, откуда-то далеко, сверху. Впечатление непрерывного полета и устремления вверх.

Все сооружение является чрезвычайно характерным для Воронежа первых десятилетий XVIII века. В нем отразилась и московская эпоха, столь близкая петровскому времени, те веками воспитанные вкусы и понятия о красоте, которые не могли быть скоро изжиты под влиянием нахлынувших с Запада идей; отразилась и новая эпоха Петра, деловая, признававшая только авторитет Запада и его идеалы, - пишет историк.

более чем столетняя икона Воскресения Христова Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПЕРЕЖИЛИ СМУТУ И ПОЖАР, А ПРОПАЛИ ПРИ СОВЕТАХ

Главной святыней деревянного храма был древний чудотворный образ святителя Николая, середины XVII века, о чем сообщалось в надписи на древнем напрестольном кресте. Второй чтимой иконой был образ святого благоверного князя Димитрия, князя Угличского, изображенного вместе с преподобным Михаилом Малеином.

В 1703 году деревянный храм сгорел, но главные святыни уцелели. Они были бесследно утеряны в советское время. В 1712 году началось строительство каменного храма в 85 метрах от места старого. А поскольку вся прилегающая к деревянному храму территория была кладбищем, то новую церковь поставили буквально на костях.

Ковчег с мощами святых Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Сейчас мы если начинаем вести какие-то земляные работы вокруг храма – ставить забор, копать сухие колодцы – чуть копнешь, а там черепа и кости. Пока шла стройка, мы собирали все найденные останки и после отпевания хоронили их в общую могилу. Она расположена за храмом рядом с могилой архиепископа Ионы. Сейчас тоже, если что находим – подхораниваем в туда же, - подтверждает отец Андрей.

Во дворе Никольского храма на отрезке от колокольни к входу сохранилось уникальное мощение из крупных плит песчаника. Так мостили обустроенную по первому генплану 1774 года главную улицу Большую Дворянскую в конце 18-начале 19 века.

Во время реставрации колокольни нашли старинный образ Спасителя в нише Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

МЕСТНЫЕ ТРЕВОЖИЛИ КОСТИ ПОКОЙНИКОВ

Новый каменный храм возводили на пожертвования горожан крестьяне Ярославского уезда Ф. Гладец и А. Шлухохлыстов, а с 1718 года — крестьянин того же уезда К. Остафьев с сыном. Строительство завершилось в 1720 году. Церковь освятили во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, а придел - в честь Димитрия, но уже не царевича из династии Рюриковичей, а великомученика Солунского, более популярного в народе.

Очередной пожар в мае 1748 уничтожил кровлю на куполах и трапезной, повредил многие иконы, ризницу и святые престолы. Восстановительные работы продолжались несколько лет, и в 1755 году храм заново освятили. Предположительно, к этому времени построили и отдельно стоящую колокольню, а вокруг соорудили забор. Поводом же к ограждению территории стали действия жителей окрестных домов, которые активно добывали рядом с храмом песок, разрывая могилы и тревожа прах покойных.

Икона Христа Спасителя со следами от пуль Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ВЕРА И ИКОНА СПАСЛИ ГОРОД

В 1831 году на Воронеж обрушилась эпидемия холеры, которая буквально выкосила шестую часть населения. Чтобы остановить мор, по видению купчихи Дьяковой в Никольской отслужили молебен перед иконами Толгской Божией Матери и преподобного Кассиана. Затем с образами совершали крестные ходы и обходы домов, где были больные. Верующие по молитвам получали исцеление, осталась невредима и семья Дьяковых. После этого события в храме соорудили придел в честь Толгской иконы Божией Матери.

Никольский храм – один из храмов Воронежа, сохранивший свое предназначение на протяжении своей истории. Даже в годы гонений на церковь здесь продолжались службы, а закрыт он был лишь два года перед войной и в ее начале. В годы оккупации фашисты превратили расположенный на высоком берегу реки храм в наблюдательный пункт. Наши артиллеристы разрушили два верхних яруса колокольни. Их восстановили после войны. Во время боев сгорела кровля трапезной и покрытие купола. По свидетельству очевидцев, среди поврежденных фресок сохранился нетронутым лик Николая Чудотворца.

- 302 года здесь звучит молитва, - говорит отец Андрей. - В нашем храме даже располагалась епархия, а сам он считался собором.

9 апреля 1944 года в Воронеж прибыл епископ Воронежский и Острогожский Иона (Орлов). Епархия получила своего владыку, началось короткое, но оставившее заметный след епископство Преосвященного Ионы. Он служил в Никольском храме, получившем статус кафедрального собора. При храме было образовано епархиальное управление и создана канцелярия. Епархия размещалась на первом этаже колокольни.

Владыка Иона умер 27 мая 1945 года и похоронен в ограде Никольского храма.

Общая могила за храмом Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Могила Владыки Ионы в ограде Никольской церкви Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ОСОБАЯ АТМОСФЕРА

Иконостас современного храма содержит иконы всех святых, приделы в честь которых имелись в нем на протяжении истории. Это Михаил Малеин, Николай Чудотворец, Дмитрий Солунский, Алексей митрополит Московский, Кассиан Римлянин и икона Пресвятой Богородицы Толгская.

Многочисленные прихожане храма отмечают особую атмосферу самого намоленного храма. Наиболее почитаемые иконы – Святое Семейство, Николай Чудотворец и Спиридон Тримифунтский, Киприан и Иустиния, более чем столетняя икона Воскресения Христова, несколько образов святителя Николая Чудотворца, один из которых - с частичкой мощей из Италии. Есть уникальный Ковчег с мощами первохристианских святых мученников, привезенный из Франции. Одна из старинных икон, на которой изображен необыкновенный лик Христа Спасителя в терновом венце, со времен войны хранит следы от пуль.

Есть здесь также старинные иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость», и Скоропослушница. На последней идеально сохранились лик, но остальная часть потрескалась. Чтобы скрыть повреждения, для образа заказали ризу.

Особое место в Свято-Никольском храме занимает икона Божьей Матери «Взыскание Погибших», которая принадлежала монахине Серафиме Мичуринской. Она была старостой воронежской общины в 1944 году и много сделала для храма. Прославленная в лике святых Серафима известна многими пророчествами и чудесами. Например, в годы войны она из одного чайника напоила всех раненых, размещенных при Никольской церкви.

Вид на храм с церковного двора Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

СКЛЕП ПОД ТРАПЕЗНОЙ

В 2017 году, благодаря пожертвованию благодетеля, в храме началась реконструкция, которая продолжается и до настоящего времени. С восстановительными работами связаны две истории, которые нам рассказал настоятель.

Благовест Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Когда мы меняли полы в трапезной части, то старые гнилые доски неожиданно обвалились под тяжестью человека, а внизу открылись своды склепа с истлевшими останками. Мы их захоронили, а сам свод восстановили и засыпали землей. Склеп и сейчас находится под полом храма. Скорее всего, останки принадлежали кому-то из знатных людей. Именно их хоронили при храмах, - рассказал отец Андрей.

А во время восстановительных работ на первом ярусе колокольни два года назад нашли образ Спасителя в нише.

Образ Спасителя, найденный в нише при реставрации колокольни, фото предоставлено настоятелем храма Фото: Предоставлено

- В помещении до самого потолка были сложены леса, лик обнаружили, когда их разобрали. Удивительно, но о нем не знал никто из предыдущих настоятелей храма, - продолжает наш собеседник.

Звонница Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЗВОНАРЬ - РОБОТ

В Никольской церкви нет звонаря. Звучать звонницу заставляет электроника – специальное оборудование, установленное на колокольне. С помощью закрепленных к языкам колоколов тросов оно воссоздает различные перезвоны, которые оператор выбирает на пульте управления.

С разрешения настоятеля мы поднялись сначала на три яруса колокольни по крутой лестнице, а затем – по строительным лесам до самого купола. К слову, высота колокольни - 10 сажень до карниза, что равно 21,6 метра. Отсюда открывается восхитительный вид на Петровскую набережную, Адмиралтейскую церковь, одноименную площадь, частный сектор и Левобережье.

С 2017 года продолжается реконструкция храма Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Вид с колокольни Фото: Елена ФЕДЯШЕВА