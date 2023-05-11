В Воронеж прибудет ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца

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16 мая в 20.30 в Благовещенский кафедральный собор Воронежа прибудет ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Принесение святыни проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе.

Всероссийский молебен о Победе и принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в города России начались 6 мая после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе. В рамках проекта до конца сентября святыня посетит около 100 городов в 89 регионах России. Духовно-просветительский проект реализуется Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь совместно со Всемирным Русским Народным Собором.

В Воронеже молебен о Победе перед ковчегом с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца будет совершен 17 мая в 10.00. Богослужение возглавит митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. А 18 мая в 19.00 святыня из Воронежа отправится в Казань.

Принесение святыни в столицу Черноземья приурочено к проведению в Воронеже 17-18 мая Всероссийского социального форума ВРНС.