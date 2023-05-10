Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов: «Нашим ветеранам – особое внимание»

фото: Воронежская областная Дума

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, парламентарии ежегодно принимают активное участие в различных акциях, посвященных Дню Победы.

– Особое внимание, конечно же, нашим ветеранам – депутаты лично поздравляют фронтовиков, помогают благоустроить придомовые территории, решить бытовые вопросы. Кроме того, парламентарии активно участвуют в мероприятиях, посвященных Дню Победы, сохранению истории о подвиге нашего народа. Это приведение в порядок мемориалов, памятников и братских могил, организация патриотических мероприятий в учебных заведениях, организация концертов и вечеров встреч, – рассказал Владимир Нетёсов.

фото: Воронежская областная Дума

Депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в благоустройстве захоронений и мемориалов воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Вместе с активистами волонтерами провели уборку территорий у братских могил. Благоустроили и знаковое место для воронежцев – Чижовский плацдарм. Этот мемориал – одно из крупнейших братских захоронений в городе. Здесь покоятся останки более пятнадцати тысяч солдат и офицеров.

фото: Воронежская областная Дума

Председатель Комитета Воронежской облдумы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова и зампредседателя Комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам Марина Андрейчук вместе со школьниками, волонтерами и активистами общественных организаций очистили плиты от пыли, убрали клумбы, освежили газоны. Эти ежегодные акции – часть проекта «Историческая память» и марафона «Наша Победа». В Воронежской области они объединил более тридцати тысяч участников.

Председатель думского Комитета по охране здоровья Иван Мошуров вместе со школьниками высадил деревья на Аллее Героев в микрорайоне Подгорное в память о погибших земляках – участниках Великой Отечественной войны. Идея увековечить имена павших и посадить в честь каждого дерево родилась 3 года назад у педагогов и учеников местной школы. Решили, что это будут липы, рябины и декоративные клены. Иван Мошуров участвует в этой патриотической акции каждый год.

фото: Воронежская областная Дума

Председатель Комитета Воронежской областной Думы по культуре Елена Губина вместе с волонтерами и активистами проекта «Старшее поколение» посетила Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Здесь они провели субботник и высадили на главной клумбе более ста саженцев однолетних и многолетних растений. Подобные акции ежегодно проводятся депутатами на территории домов-интернатов для пожилых.

фото: Воронежская областная Дума

По традиции, депутаты навестили в своих округах фронтовиков, чтобы поздравить с Днем Победы, а также возложили венки и цветы на братских могилах и воинских захоронениях.

Александр Иванов