Главные фотографии Парада Победы в Воронеже 9 мая 2023 года

Фото - Правительство Воронежской области

9 мая в Воронеже прошло торжественное празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняло участие 2,2 тысячи человек. Мероприятие на площади Ленина – манифест памяти, силы и единства нашей Родины, дань бесконечной благодарности священному подвигу воинов Советского союза, одержавших победу над фашистской Германией. Публикуем фотографии, свидетельствующие о том, как прошел парад в Воронеже.

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Самыми почетными зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны.

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

На центральной трибуне присутствовали представители ветеранских организаций и первые лица города –губернатор Александр Гусев, председатель облДумы Владимир Нетесов, мэр Воронежа Вадим Кстенин, члены облправительства, руководители региональных правоохранительных и силовых ведомств.

Фото - Правительство Воронежской области

Перед трибунами и парадными расчетами пронесли Государственный флаг Российской Федерации и копию легендарного Знамени Победы.

Затем после выступления губернатора была объявлена минута молчания. В память о героях войны прогремел оружейный салют.

Фото - Правительство Воронежской области

В Параде приняли участие 2,2 тысячи человек, в их числе курсанты военных учебных заведений военно-воздушной академии, Воронежских института ФСО, института ФСИН России, регионального ГУ МЧС России по Воронежской области, Горожанского казачьего кадетского корпуса, Михайловского кадетского корпуса, кадетской школы им. Суворова, а также парадные расчеты «Юнармии».