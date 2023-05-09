Освобождавшая Воронеж «Железная бабушка» поздравила жителей региона с Днем Победы

Фото - мэрии Воронежа

«Железная бабушка» Мария Колтакова поздравила жителей региона с Днем Победы. Видео опубликовали в telegram-канале мэрии.

Марии Денисовне в январе 2023-го исполнился 101 год. Она участвовала в боях за освобождение Воронежа и в Курской битве. Получила из рук самого генерала Черняховского медаль за Отвагу. В числе ее наград есть и памятный знак «Воронеж – город воинской славы».

Марию Колтакову не зря называют «Железной бабушкой». Она является 16-ти кратным рекордсменом Книги рекордов России, ездила на багги, летала на реактивном самолете Л-29, прыгала с парашютом. В свои 94 она прыгнула с парашютом с высоты три тысячи метров и любовалась Коктебельской бухтой. В 95 погрузилась под воду с аквалангом и провела там десять минут. В 96 села за руль карта, потом управляла танком, а в 99 стала штурманом истребителя Су-34 на симуляторе

– Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Победы! Пожеланий моих не счесть, и зачем их делить на части, если все они, сколько есть, помещаются в слове мир и счастье. Желаю вам здоровья, благополучия и много светлых и радостных дней, – пожелала Мария Денисовна.