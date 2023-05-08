Губернатор рассказал о мерах поддержки военных-контрактников в Воронежской области

Фото - пресс-служба Правительства Воронежской области

В Воронежской области по поручению губернатора Александра Гусева в регионе действует свыше 20 мер поддержки участников спецоперации и их семей. Глава региона также поручил обеспечить единый подход к реализации льгот для всех участников СВО.

Так, при заключении контракта на военную службу воронежцам положена единовременная выплата 315 тысяч рублей, из которых 120 тысяч выделяется из бюджета области. Денежное довольствие в зоне СВО составляет от 204 тысяч рублей в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.

— В зоне особого внимания – помощь участникам СВО и их семьям. Мы здесь все меры господдержки – федеральные, региональные меры поддержки – включили, таких мер более 20 на территории нашего региона. Выполняем Ваше поручение по открытию филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции, — сказал Александр Гусев на встрече с Президентом Владимиром Путиным.

Условия заключения контракта с Минобороны России можно, позвонив в единый пункт набора по телефону 122.

Какие меры соцподдержки действуют в Воронежской области?

Чтобы поддержать семьи мобилизованных, губернатор распорядился ввести следующие виды льгот.

— Студентам, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в подведомственных государственных образовательных организациях Бесплатное горячее питание Воронежской области;

— Бесплатное социальное обслуживание на дому;

— Направление в первоочередном порядке в организации стационарного социального обслуживания;

— Бесплатная пихологическая помощь;

— Содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых они имеют право;

— В приоритетном порядке организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных членов семей военнослужащих, а также содействие им в трудоустройстве;

— Направление во внеочередном порядке детей по достижении ими возраста полутора лет в муниципальные образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование;

— Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование;

— Предоставление права на перевод ребенка в другую наиболее приближенную к месту жительства семьи муниципальную образовательную организацию, предоставляющую общее образование;

— Бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) детям, обучающимся в 1 - 11 классах в муниципальных образовательных организациях;

— Зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня детей 1 - 6 классов, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, и освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за указанными детьми в группах продленного дня, при посещении таких групп;

— Бесплатное посещение занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) в подведомственных муниципальных организациях;

— Выплата денежной компенсации за газификацию жилого помещения или субсидии на газификацию жилого помещения;

— Преимущественное право на получение путевок в дома отдыха и пансионаты для совместного отдыха с детьми, а также путевок в детские оздоровительные лагеря;

— Бесплатное обеспечение лекарствами;

— Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;

— Преимущественное право на получение путевок в санатории, профилактории, дома отдыха, а также обеспечение путевками неработающих;

— Ежемесячная денежная выплата за проезд в пассажирском транспорте городского сообщения.