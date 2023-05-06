В преддверии Дня Победы в Воронеже поздравили ветеранов

Фото - «РВК-Воронеж»

Участники профсоюзной организации и совета молодых специалистов «РВК-Воронеж» поздравили с Днем Великой Победы воронежцев, прошедших войну. Среди них – ветеран Алексей Петрович Воротилин, посвятивший 20 лет работы предприятию.

Несмотря на почётный возраст, ветераны жизнерадостны, бодры духом и активны, как раньше. Каждый из участников тех тяжелых событий верит в справедливость и свое Отечество. Сейчас они не охотно вспоминают, как было тяжело тогда, как голодали и прятались в окопах. Алексей Воротилин попал на фронт в 14 лет, служил в военно-воздушных силах. После войны Алексей Петрович 20 лет посвятил работе в водоканале: начинал бригадиром, затем прорабом и мастером, начальником участка.

«9 Мая сердца жителей страны наполняются гордостью и благодарностью к участникам тех героических событий. В преддверии праздника от предприятия мы поздравили наших воронежских ветеранов. В этот день хочется, чтобы каждый из них чувствовал и знал, что их подвиг был не зря», - сказал генеральный директор компании Олег Николаенко.

Ветераны поблагодарили работников водоканала, в ответ также поздравили с главным праздником страны – Днем Победы в Великой Отечественной войне.