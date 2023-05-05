Куда сходить на 9 мая 2023 года в Воронеже: концерты в парках, подводное шоу с Русалкой, гастроли народных хоров

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 6 мая начинаются вторые майские праздники. Отдыхать будем до 10 мая. За эти четыре дня воронежцы могут посетить множество мероприятий. Самое главное - парад на площади Ленина в День Победы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Парад начнется в 10.00 на площади Ленина. После него можно послушать песни на уличных концертах. Артисты будут выступать под открытым небом у "Утюжка", в парке Победы и в парке Патриотов. Еще много мероприятий в этот день пройдет в культурных учреждениях - подробная программа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГАСТРОЛИ ХОРОВ - ФЕСТИВАЛЬ "ИЗ СЕРДЦА РОССИИ"

В мае в Воронеже впервые пройдет фестиваль «Из сердца России». Песенный форум посвятили 80-летию Воронежского русского народного хора имени Массалитинова. На праздник, который продлится три дня, приедут три прославленных коллектива.

5 мая перед воронежцами выступит Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Цитовича – один из ведущих творческих коллективов соседней страны, символ души белорусского народа, который на протяжении 70 лет бережно хранит и популяризует народную песню.

6 мая своим творчеством воронежцев порадует ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Николая Кубаря» - коллектив, являющийся визитной карточкой Краснодарской филармонии. За более чем 30-летнюю историю ансамбль стал широко известен по всей России и любим за уникальный колорит казачьей культуры.

7 мая выступит Волжский хор имени Петра Милославова. В репертуаре коллектива - песни и танцы народов Поволжья, который исполняют с филигранной точностью.

Воронежский русский народный хор имени Массалитинова встретит гостей вокально-хореографической постановкой «Чтой-то звон» и «Здравицей», а в финале исполнит с каждым коллективом песню «Я лечу над Россией».

Концерты пройдут в театре оперы и балета: 5 мая в 19.00, 6 и 7 мая в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РУСАЛКА В ВОРОНЕЖСКОМ ОКЕАНАРИУМЕ

Только 6,7,8 мая в Воронежском океанариуме впервые пройдет премьера подводного шоу "Русалка". Зрители увидят выступление прекрасной дивы среди стайных рыб, мурен, групера и акул. Русалочка создаст атмосферу волшебства и сказки без специального оборудования и снаряжения, находясь под водой с использованием навыка задержки дыхания. Начало в 12.00 и 13.00. 0+

Кроме Русалки, в насыщенной программе майских выходных ежедневно с 6 мая по 9 мая в океанариуме:

В 11.00 - шоу с водолазом «Подводный банкет».

В 14.00 интерактивное занятие в Морской гостиной.

В 15.00 программа с морскими котиками «Морячка и моряк».

В 18.00 программа «Подводный круиз», с погружением водолаза в главный аквариум и кормлением морских обитателей.

0+

Шоу с Русалкой

КВЕСТЫ В ПАРКЕ АТТРАКЦИОНОВ

Мир, Труд, Парк! Парк аттракционов запускает серию тематических квестов на праздничные выходные. Воронежцев ждут катания на крутых аттракционах, игры на симуляторах и разминка для ума в виде квеста - находите на просторах парка подсказки, выполняете задание и сообщаете правильный ответ оператору.

Развлекательная программа пройдет 6, 7, 8, 9 мая с 13.00 до 16.00. 0+

В парке аттракционов

ПОБЕДНЫЙ МАЙ В ГОРОДЕ ПРОФЕССИЙ

6, 7, 8, 9 мая КидБург приглашает ребят принять участие в спортивных и полевых играх, походном квесте, вместе спеть песни военных лет на привале, узнать о героях войны и рассказать свои истории. Также кидбуржан ждут праздничные теле- и радиоэфиры и творческие мастер-классы по созданию памятных сувениров. 0+

В Кидбурге

КУКОЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ

В театре кукол проходят гастроли Екатеринбургского театра кукол. 5 мая в 18.00 труппа покажет спектакль Art-механика (6+), а 6 мая в 14.00 и 17.00 - постановку "Пиноккио" (12+).

"Пиноккио" - совместный проект Екатеринбургского театра кукол и ZachetsTeatro (Флоренция, Италия). Автор инсценировки и режиссер ЛуанаГраменья рассказывает изначальную историю деревянного мальчика. В отличие от известного в России Буратино, герой сказки Карла Коллоди, пройдя через многие испытания и злоключения, превращается в живого человека. Это и есть главная идея сказки Карло Коллоди – показать, насколько труден путь к тому, чтобы стать настоящим человеком. Сколько препятствий и соблазнов надо преодолеть на этом пути, чтобы обрести живую душу. Создатели отмечают, что старались снять «кондитерский налет» и вернуться к авторской версии сказки. Несмотря на то, что многое в спектакле крутится вокруг темы смерти, это лишь фантазии феи, которая хочет воспитать в Пиноккио человека. Авторы спектакля подчеркивают «театральность и условность происходящего».

Спектакль - лауреат множества фестивалей за лучшее художественное оформление спектакля: фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин», фестиваль театров кукол «Шомбай-fest». Исполнительница роли феи Татьяна Жвакина - лауреат областного фестивал «Браво!» и фестиваля театров кукол «В гостях у Арлекина» в номинации «Лучшая женская роль».