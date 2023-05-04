Владимир Нетёсов и Игорь Есауленко обсудили ход ремонта университетских общежитий в рамках народной программы

фото: Воронежская областная Дума

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов, который также возглавляет попечительский совет Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, обсудил с зампредседателя думского Комитета по охране здоровья, ректором медицинского университета Игорем Есауленко ход ремонта общежитий ВГМУ в рамках народной программы.

В ВГМУ ремонтные работы проводятся в общежитиях №3, 4 и 5. Общая сумма финансирования из федерального бюджета составляет 70 млн рублей.

В общежитии №3, построенном в 1961 году, где проживает 160 студентов, капитальный ремонт уже завершен. Выполнен ремонт жилых помещений, учебных комнат, мест общего пользования, коридоров, заменены радиаторы, трубы стояков отопления.

В общежитии №4 и №5, построенных в середине 70-х и 80-х годов, проживает почти 800 студентов. Здесь уже привели в порядок часть комнат и помещений общего пользования, заменили сантехнику и отремонтировали инженерные коммуникации. В 2023 году работы будут продолжены.

Игорь Есауленко поблагодарил Владимира Нетёсова за помощь в решении вопроса с проведением капитального ремонта участка теплотрассы на Московском проспекте у общежития №5.

– Сети имели значительный износ. Ремонт позволит избежать частых аварийных ситуаций, создававших серьезные проблемы в зимний отопительный период, и обеспечить стабильную работу систем отопления и горячего водоснабжения в общежитии, – отметил Игорь Есауленко.

Ректор вуза также попросил содействия в организации ремонта участка автомобильной дороги, проходящей от Московского проспекта до общежития №5. Данный участок дороги находится в аварийном состоянии.

Отметим, что ремонт студенческих общежитий является одним из направлений в народной программе «Единой России». По инициативе партии Правительство РФ в 2022 году выделило 3 млрд рублей на капремонт общежитий вузов в ряде регионов. В Воронежской области в 2022 году капитальный ремонт студенческих общежитий начался в Воронежском медицинском университете, университете инженерных технологий, воронежском техническом и лесотехническом университете и институте искусств.

Александр Иванов