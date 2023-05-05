Последние новости Воронежа на 5 мая 2023 года: сбитый беспилотник, запрет продажи алкоголя, изменение маршрутов трех автобусов

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Ранним утром 4 мая в небе над Воронежской областью система ПВО уничтожила украинский беспилотник. Об этом сообщили в правительстве региона. По данным властей, жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей области ничто не угрожает. В ночь на среду два беспилотных летательных аппарата взорвались в небе над кремлевской резиденцией президента, сработала система ПВО. Владимира Путина там в этот момент не было. В пресс-службе главы государства возложили ответственность на попытку совершения теракта на киевский режим.

В Бутурлиновском районе отменили массовое празднование Дня Победы. Сделали это для обеспечения максимальной безопасности местных жителей. Не будет организованного даже возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам. Однако никто не запрещает бутурлиновцам почтить память павших воинов. Просто лучше это делать в индивидуальном порядке, а не в составе больших групп.

В Воронеже изменят три автобусных маршрута. У 32-го исчезнет заезд к ВГУ (автобус будет сразу поворачивать к «Спартаку») и на три месяца до 1 сентября путь будет перенесен с Северного на Чернавский мост. Маршрут № 44 будет продлят до конечной остановки «Гринн-парк» рядом с магазином «Перекресток». А автобусы № 19 будет продлят до конечной остановки «ул. Морозова».

На День Победы в Воронеже запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В соответствии с законодательством Воронежской области ограничение будет действовать 9 мая с 8 утра до 14 часов на всех территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий. При этом запрет не будет распространяться на места общественного питания и магазины беспошлинной торговли.