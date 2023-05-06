Воронежский «Факел» победил «Ростов» и поднялся на 13 место

Роман Акбашев положил начало победе «Факела» над «Ростовом». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Выездной матч против «Ростова» таил немало интриг. Интересно было, как дебютирует новый главный тренер «Факела» Вадим Евсеев. И скажется ли на игре «Ростова» дисквалификация их рулевого Валерия Карпина.

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом «Факела». На 14 минуте хороший удар с отскоком от газона удался Георгию Гонгадзе. Вратарь хозяев поля Сергей Песьяков его отразил. «Любимец» воронежцев, судья Евгений Кукуляк еще и не назначил очень опасный штрафной за снос того же Гонгадзе. После еще одной хорошей атаки мощно ударил Роман Акбашев, но еще раньше судьи зафиксировали офсайд у Хызыра Аппаева

Футболисты «Ростова», в основном запомнились многочисленными навесами, которые к особой остроте у ворот «Факела» не приводили.

С начала второго тайма прошло всего 11 секунд, а «Факел» уже забил. После скидки Гонгадзе Роман Акбашев ударил так, как будто вспомнил гол «Балтике», который вывел воронежцев в Премьер-лигу – 1:0. Хозяева сразу надавили на ворота «Факела». После штрафного в исполнении Уткина сразу двое ростовчан чудом не внесли мяч в ворота.

Однако на 75 минуте чудо-комбинация удалась «Факелу». Причем сработали замены Евсеева. Отлично зацепился за мяч один джокер Евгений Марков, передал мяч другому – Василию Черову. Тот ювелирно навесил на голову набегавшего Аппаева. Хызыр аккуратно положил мяч в самый угол, Песьяков был бессилен – 2:0. Счет после этого не менялся. Лучшим игроком матча Андрей Аршавин закономерно выбрал Аппаева.

«Факел» набрал 24 очка и поднялся на 13 место, позади остался нижегородский «Пари НН». Впереди у нашей команды 14 мая матч именно с этим клубом. Игра начнется в 19.00.