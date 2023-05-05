Спортивные выходные в Воронежской области: финал первенства России по волейболу и женский чемпионат страны по гандболу

Игры первенства России по волейболу пройдут на левом берегу Воронежа. Фото: Всероссийская федерация волейбола ВКонтакте.

В Воронеже на выходных состоятся два турнира всероссийского уровня.

С 6 по 12 мая продолжатся финальные игры первенства России по волейболу среди команд девушек до 15 лет (2009 – 2010 гг. р.). Они проходят в спортзале на улице Ростовской, 36 и в спорткомплексе «Согдиана-Скиф» (ул. Цимлянская, д.3а). Игры каждый день начинаются в 10.00 и заканчиваются в 17.00.

6 мая в спорткомплексе «Центральный» (ул. Студенческая, 17) пройдут игры второго круга первой лиги чемпионата России по гандболу среди женских команд. Матчи начнутся в 9.30 и завершатся в 11.00.

7 мая на воронежском водохранилище на гребной базе «Буревестник» (ул. Димитрова, 2в) состоятся первенство области и чемпионат области по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования начнутся в 9.00. Сначала гребцы до 12.00 будут определять сильнейших в рамках первенства. А с полудня до 14.00 начнутся гонки уже в рамках чемпионата Воронежской области.

Также 7 мая второй этап крупных областных соревнований по плаванию пройдет в Боброве. В физкультурно-оздоровительном комплексе (ул. Полевая, 2А) будут соревноваться 250 спортсменов. Заплывы начнутся в 11.00, а закончатся в 14.00.

6 и 7 мая в Лисках на специально подготовленной трассе на лугу между озером Богатое и рекой Дон недалеко от улицы Большой Донецкой пройдет первый этап чемпионата Воронежской области по автоспорту (трофи-рейд). Соревнования и в субботу, и в воскресенье начнутся рано утро – в 8.00. А завершатся гонки в 18.00.

В Воронеже 6 мая завершатся два турнира по кудо: «Наша память» и Кубок области. Оба они проходят в СШОР №33 (Бульвар Победы, д. 17Б). Участвуют в соревнованиях 120 спортсменов. В субботу поединки начнутся в 9.00, закончатся они в 19.00.