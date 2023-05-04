Воронежцы провели майские праздники на природе

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Теплая погода на 1 мая позволила воронежцам отдохнуть от городской суеты: трафик на территории баз отдыха вырос в выходные на 57% по сравнению с прошлым годом.

В хорошую погоду хочется отдыхать дольше. По данным «Авито Работы» больше половины россиян хотели бы продлить майские праздники, а треть готова сделать это за счет сокращения январских каникул. Гуляя на свежем воздухе, горожане не забывали делиться фотографиями и видео в социальных сетях. Например, в районе базы отдыха «Маяк», где МегаФон провел работы по улучшению связи, абоненты расходовали в этом году в 9 раз больше трафика, чем год назад.

«Солнечные выходные позволили воронежцам уехать из города в праздничные дни. Наши специалисты подготовили сеть в загородных локациях, улучшив качество связи, чтобы абоненты могли поздравлять друг друга. Мы модернизировали объекты связи рядом с Лосевым парком, а также охватили несколько баз отдыха рядом с столицей области», — прокомментировал Юрий Рулев, директор МегаФона в Воронежской области.

Кроме путешествий по региону его жители отправились на 1 мая в Москву и Краснодарский край. «Автодор» спрогнозировал двукратный рост дорожного трафика на трассе «Дон» в начале мая. Ранее оператор модернизировал порядка 10 объектов связи вдоль автострады на территории области. Результаты этих работ подтверждают независимые исследования TelecomDaily. Эксперты компании провели замеры скорости вдоль трассы М-4. МегаФон показал лучший результат по максимальной скорости от абонента 126 Мбит/с.

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