Александр Гусев проверил работу пунктов отбора на военную службу по контракту в Воронежской области

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Губернатор Александр Гусев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Воронеже и военкоматы в двух муниципальных районах – Новоусманском и Каширском. Об этом он рассказал 4 мая в своем телеграм-канале.

Глава региона там провел совещание с руководящим составом, побеседовал с персоналом. В ходе общения обменялись мнениями, как улучшить работу пунктов, чем могли бы помочь региональные власти.

– Продолжаю инспектировать те места, которые проходят наши будущие бойцы, пожелавшие заключить контракт на военную службу с Министерством обороны. Хочу лично убедиться, что при приеме воронежских мужчин грамотно информируют и — важно — дают четкие и понятные гарантии по финансовым выплатам, экипировке и остальным важным моментам, – рассказал Александр Гусев.

По итогам глава региона заверил будущих контрактников:

– К вам здесь отнесутся с пониманием разных ваших жизненных ситуаций и постараются помочь.

Ранее губернатор посетил один из объектов непосредственного боевого слаживания контрактников, принимающих участие в СВО и пообщался с инструкторами на тему поддержки. Он заверил, что каждый, кто сегодня решается заключить контракт с Минобороны, будет уверен: в зоне боевых действий уже ждут бесстрашные и отзывчивые наставники.

Также Александр Гусев напомнил, что в Воронежской области действует прямая телефонная линия по вербовке контрактников и единый пункт набора: номера 122 и +7 (473) 277-77-73.