Альберт Логинов: «Постараемся радовать воронежских болельщиков»

Альберт Логинов уверен, что, чем больше люди узнают о жизни команды, тем адекватнее будет их реакция на успехи и неудачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В сезоне-2022/23 воронежский «Буран» с треском провалился – занял 25-е место среди 26-ти клубов ВХЛ, сменив по ходу сезона трех тренеров. Тем не менее, новый наставник «ураганных» Альберт Логинов уверен, что это временная неудача. Цитируя знаменитого канадского тренера Майка Кинэна, рулевой «Бурана» планирует наделать шуму не только в регулярном чемпионате, но и продвинуться по сетке плей-офф.

ПОПЫТКА № 5

До начала работы с «Бураном» Логинов трудился у руля четырех клубов (речь о статусе главного тренера). Прежде чем поговорить о проблемах воронежского хоккея, Альберт Леонидович вспомнил о самых ярких событиях, которые сопровождали его в Кургане, Новокузнецке, Ижевске и Перми.

«Зауралье» Курган (2015 – 16, 2017 – 19)

В плане спортивных достижений запомнился выход в полуфинал ВХЛ, где мы уступили питерскому «Динамо». Но самый яркий эпизод – эпидемия свинки, накрывшая команду во второй половине регулярного чемпионата. Это был необычный квест. Мы приходим на тренировку, у нас определен состав, приходит доктор и убирает пятерых заболевших. Тут возвращаются наши парни из больницы, но тут же звонят из Роспотребнадзора и еще убирают троих. И вот в тот момент нам предстоял выезд по маршруту Новокузнецк – Ангарск – Красноярск. Половину заявки заняли наши ребята из «молодежки». И ведь неплохо проехали, набрав четыре очка из шести. Соперники были в бешенстве, потому как знали о том, что за парни против них выходят на лед. А так в Кургане хорошие условия были. Хоть и развлечений в городе было мало, зато много времени могли уделять работе.

«Металлург» Новокузнецк (2019 – 20)

Тут вообще необычно все сложилось. Меня приглашали помощником, но пока я доехал до Новокузнецка, главный тренер подал в отставку, и я в итоге стал главным. Я должен был лететь самолетом, провел в аэропорту весь день, так как рейс был вечерний. Смотрел прямую трансляцию матча, после которого главный тренер подал в отставку. Я прилетел, узнаю эту новость, говорю: «Давайте берите билеты, я полетел обратно». Но мы переговорили с директором, и я остался в ранге главного. Конечно, две – три недели ушли на адаптацию, выдали хорошую декабрьскую серию порядка десяти матчей без поражений. Но, к сожалению, задачу не выполнили – в плей-офф не вышли.

«Ижсталь» Ижевск (2020 – 21)

Очень интересный опыт. Да еще и в родном городе. Конечно, состав был не высшего качества, но мы бились. После двух – трех поражений наступал черед победы, так и двигались. Многих хоккеистов раскрыл для себя. К примеру, тогда заиграл Саша Беляев, который в минувшей кампании стал лучшим бомбардиром команды. Он тогда приехал из «Мамонтов Югры», мы ему доверили. И тот же Филипп Долганов, который сейчас основной вратарь «Ижстали», именно при мне почувствовал уверенность в своих силах.

А так это незабываемый был сезон. Я везде готов к ответственности и не боюсь ее, но дома ощущения иные. Тебя ведь знают, ты общаешься с людьми более активно, чем в чужом городе. Но при этом дома всегда чувствуется поддержка.

«Молот» Пермь (2021 – 23)

В первом сезоне мы перестроили игру команды, было много матчей, в которых мы устраивали качели с положительным исходом, проигрывали в одну – две шайбы, но в итоге побеждали. Нравился наш хоккей руководству, но прежде всего болельщикам. Приходилось слышать, что, например, сегодня проиграем 1:3. Начинается матч, счет не в нашу пользу, те же 2:1 или 3:1, соперник ведет, и тут мы бац, взвинчиваем темп и побеждаем 5:4. Основная беда состояла в том, что нам приходилось делить дворец спорта с баскетболом и фигурным катанием. Тренировались в одном месте, играли – в другом. Постоянные переезды. И если в прошлом сезоне мы смогли договориться с «Торосом», обменявшись домашними и гостевыми матчами, то в этом году «Молоту» пришлось из-за насыщенного баскетбольного календаря уезжать на месяц на выезд. Это, конечно, отразилось на результатах.

Альберт Логинов (второй справа). Фото: предоставлено пресс-службой ХК "Буран".

«ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР НА ПРАВО ПОДНИМАТЬ «БУРАН»

На вопрос «Как Логинова занесло в «Буран»?, 53-летний воспитанник ижевского хоккея дал пространный ответ:

- Руководство воронежского клуба не устроило 25-е место по итогам прошлого регулярного чемпионата. Обычно в таких случаях составляют шорт-лист кандидатов на пост главного тренера, и с каждым из них ведут переговоры на тему «Кто как видит выход из сложившейся ситуации?» Можно сказать, что я выиграл этот тендер (смеется) в борьбе с другими кандидатами. Могу сказать, что у меня уже есть опыт работы в роли антикризисного менеджера. Я ведь в Пермь тоже пришел, когда «Молот» был предпоследним в регулярке. И мы хорошо поработали, заняв восьмое место и пробившись в плей-офф. Мы знаем, что нужно сделать, чтобы результаты приносили радость. Я думаю, что все будет хорошо.

РЕЦЕПТ УСПЕХА

Новый наставник «ураганных» уверен, что сможет поднять команду со дна.

- Тут важен комплексный подход. И игроки, и правильный тренировочный процесс, и питание. В нашем деле нет мелочей. Итак, остановимся на каждом из ключевых аспектов.

Игроки. Мы понимаем, что к нам не стоит очередь из хоккеистов, учитывая 25-е место в регулярном чемпионате-2022/23. С каждым потенциальным новичком ведем индивидуальные беседы, говорим про задачи, про условия. Мы хотим соединить удовольствие от игры, которое должны получать болельщики и игроки. Кому-то подходит такая концепция, кого-то не устраивают материальные условия, но мы исходим из того, что у нас есть. Очень важный момент – человеческие качества игрока. Суммируя все сказанное, мы уверены, что выберем тех, кто нам нужен.

Тренировки. Нужно изменить их формат. Важно играть и тренироваться в одном месте. Все должно быть отлажено и работать как часы.

Питание. Сейчас мы едим в кафе в «Юбилейном». Но здесь тоже нужно кое-что поменять.

Логистика. С поездками на гостевые матчи ничего не поменять, потому как аэропорт закрыт. Так что все будет стандартно – автобус – поезд – самолет. Почти все выезды будут через Москву.

Проблем много, все озвучивать не буду. Одно могу сказать – руководство клуба занимаемся решением всех задач, постепенно разгребаем их, и думаю, сможем обеспечить приемлемые условия для роста команды.

Альберт Логинов. Фото: предоставлено пресс-службой ХК "Буран".

«ПОКАЖЕМ БОЛЕЛЬЩИКАМ, КАК И ЧЕМ ЖИВЕТ КОМАНДА»

Первый этап в рамках подготовки к сезону «Буран» проведет на Platinum Arena.

- Нам там все нравится, условия хорошие. Надеюсь, что до начала сезона мы создадим такие условия и в «Юбилейном», - делится мыслями Альберт Леонидович. - В конце августа - начале сентября обязательно пообщаемся с болельщиками. Помимо традиционной встречи хотим провести одну – две открытые тренировки. Важно, чтобы болельщики пришли, посмотрели, пообщались с ребятами, зашли в раздевалку. Нужно, чтобы воронежские любители хоккея знали, чем живет команда. Чем больше люди узнают о жизни команды, тем адекватнее будет их реакция на успехи и неудачи. Поддержка будет совсем другая.

ЧЕТЫРЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА

Альберт Логинов обозначил ключевые приоритеты в своей работе.

Игрок должен хотеть идти на тренировку. Ему должно быть комфортно и интересно. Желание – прежде всего. Если оно есть, то и будет и результат. А задача клуба – обеспечивать эти условия для комфортной и интересной работы. Мы в «Буране» сейчас и занимаемся тем, чтобы создать в «Юбилейном» подобную среду.

Задача выйти в плей-офф – размытая цель. К примеру, Майк Кинэн говорил: «Цель попасть в плей-офф – плохой месседж для команды». И у «Бурана» более высокая цель, чем пробиться в ТОП-16.

Успех клуба зависит от того, насколько слаженно работают все – начиная от уборщицы и заканчивая директором. Единая концепция - ключ к победе.

Победа – в основе любой работы. Но победа уже через пару секунд после того, как ее одержали, становится историей. И приходится начинать заново.

«ГОТОВ К ЛЮБЫМ ВАРИАНТАМ»

По окончании сезона-2022/23 экс-наставник «ураганных» Сергей Карый в интервью «КП» одной из неудач, которые преследуют «Буран» в последние годы, назвал нетерпимым подход руководства клуба.

- Для достижения какого-то серьезного результата нужно время. Но в Воронеже ни игроки, ни наставники не имеют уверенности в завтрашнем дне. При малейших проблемах летят головы. И даже если сезон завершают спокойно, то нет гарантии, что на следующий розыгрыш команда сохранит состав и тренера. Слишком все нестабильно у нас, и чрезмерно много резких движений, - отметил Сергей Валерьевич.

Со своим коллегой согласен и Альберт Логинов:

- Очевидно, что одного сезона мало. Но важно понимать, что подписывая контракт, я учел все риски, и негоже роптать. Я знал куда иду и знал, какие условия меня ждут. Я уважаю свой контракт, и буду его отрабатывать. Ведь меня никто не заставлял его подписывать, я согласился, теперь должен работать. Я мог сказать, что мне нужен чартерный самолет, питание в ресторане и проживание в гостинице Hilton. Но здесь этого не будет. Мы же обсудили все условия, и я подписал контракт. Все, теперь работаем. Мне всегда импонировал подход североамериканских хоккеистов, которые с уважением относились к своему контракту. Если он подписан, то они в любом состоянии и в любых ситуациях будут его отрабатывать.

Даже отставка на старте сезона не удивит Альберта Леонидовича.

- Ничего исключать нельзя. Ведь я всегда говорю ребятам, что директор клуба ставит перед нами задачу. Но перед директором задачу ставит кто-то выше и т.д. Поэтому никаких гарантий никто не дает, и не получает. И я в том числе. Если повторится прошлогодний результат, никто не будет этого терпеть, и это нормально.

Альберт Логинов. Фото: предоставлено пресс-службой ХК "Буран".

«В КОМАНДУ МЕЧТЫ ПОЗВАЛ БЫ ОВЕЧКИНА»

Вместе с Альбертом Логиновым в Воронеж приехали два его помощника.

- С Сергеем Душкиным мы давно знакомы, начинали вместе играть, мы одногодки. Как и с Вячеславом Седовым давно знакомы. Работали вместе в «Зауралье». Александр Буйницкий - местный воспитанник. Он будет работать по физподготовке и снимать игры, делать видеоанализ. Впрочем, у нас нет разделения на тренера вратарей, тренера защитников и т.д. – у нас все работают со всеми.

Рулевой «Бурана» выбрал четырех игроков из НХЛ, которых бы он хотел в команде своей мечты.

- Я бы многих хотел пригласить, с кем раньше работал. И добавил бы туда Малкина, Овечкина, Капризова и Войнова.

Альберт Логинов убежден, что сейчас клубу нужна поддержка прессы.

- Хотелось бы, по крайней мере, на старте сезона слышать меньше оголтелой критики. Дайте команде шанс проявить себя, очаровать публику. Ну и, конечно, хотелось бы избегать по возможности однозначных формулировок о том, что условный Петров плохой… Ведь журналисты формируют общественное мнение, и часто приходилось сталкиваться, когда игрока просто незаслуженно критиковали. Тот или иной хоккеист выполняет тренерскую установку, играет не ярко, но делает все, что от него нужно. А пресса пишет: «Он провалил игру». Ну как такое может быть? Ведь не может команда проиграть из-за одного Петрова или кого-то еще. Если уж хотите критиковать, то критикуйте всех, не переходя на личности.