Воронежский губернатор наградил инструкторов, готовящих военнослужащих СВО

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Глава Воронежской области Александр Гусев вручил награды боевым инструкторам, которые занимались подготовкой военнослужащих, отправляющихся в зону СВО. Заодно губернатор проверил, какая необходима поддержка. Об этом он написал в своем телеграм-канале 3 мая.

— Посещаю место, крайнее важное для наших воронежских бойцов, и отмечаю губернаторскими часами крайне важных для простых солдат людей — их боевых инструкторов. Тех, кто с ними с первого дня в строю, подставляет опытное командирское плечо, профессионально учит от азов до вершин военной науки, становится настоящим другом, — подчеркнул Александр Гусев.

Он вручил им подарки — часы. И уточнил, что это не единственное, зачем он к ним приехал. Глава региона и инструкторы подробно обсудили, какая нужна поддержка, которая, безусловно, будет оказана.

— Хочу, чтобы каждый, кто сегодня решается заключить контракт с Минобороны, был уверен: в зоне боевых действий вас уже ждут бесстрашные и отзывчивые наставники, — заключил губернатор.

Прямая телефонная линия и единый пункт набора: номера 122 и +74732777773.