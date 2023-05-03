Игорь Артамонов: Важно знакомить молодое поколение с историей родного края, делать этот процесс интересным, говорить с детьми на их языке

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Интерактивный «Культурный марафон Липецкой Земли» продолжается в Липецкой области. Проект рассчитан на школьников с 1 по 11 классы. Марафон направлен на повышение интереса к культуре и искусству, знакомство с традициями и историей родного края, а также создание необходимых условий для развития познавательной активности детей и мотивации к изучению историко-культурного наследия народов России.

Школьники и их родители могут посетить Липецкий музейно-выставочный центр, областной краеведческий музей, театр кукол, театр драмы им. Л.Н. Толстого, областную детскую библиотеку, областную универсальную научную библиотеку, Быханов сад. Для каждой возрастной группы подготовлены интересные задания.

«Нам важно не только приобщать молодое поколение к культуре, знакомить с историей родного края, но и делать этот процесс интересным и современным – говорить с детьми на их языке. По итогам марафона ждём не только хороших результатов, которые обязательно поощрим, но и мнения детей – какие форматы им интересны, что бы они изменили в тех местах, которые посетят», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

В культурном марафоне уже приняли участие 11 тысяч школьников. Он продлится до 29 мая. Для участия необходимо пройти регистрацию в мобильном приложении «Липецкая Земля» и ответить на вопросы, составленные по экспозициям образовательных пространств. Доступ к заданиям открывается при сканировании QR-кода на культурно-образовательных пространствах марафона. Участников, набравших максимальное количество баллов в культурном марафоне, пригласят на церемонию награждения победителей и призёров в правительство Липецкой области, которая состоится в июне 2023 года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.