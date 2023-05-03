Мэр Вадим Кстенин: «На федеральном уровне слышат Воронежскую область»

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Президент России Владимир Путин 2 мая провел рабочую встречу с губернатором Александром Гусевым, который рассказал главе государства о социально-экономическом развитии региона. По итогам совещания президент отметил, что Воронежская область инвестиционно привлекательна и у нее хорошие показатели.

Александр Викторович охарактеризовал ситуацию в области как управляемую и стабильную. Мнение поддержал президент.

– У вас, я посмотрел, действительно все стабильно, и показатели хорошие, сельское хозяйство растет бóльшими темпами, чем в России. Инвестиционная привлекательность региона сохраняется, – отметил Владимир Путин.

Такая оценка президента приободрила местные власти. Результаты прошедшей встречи положительно оценил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Он их прокомментировал в своем телеграм-канале:

– Отрадно видеть, что на федеральном уровне слышат Воронежскую область. Вчера Президент России Владимир Владимирович Путин одобрил целый ряд инициатив губернатора региона Александра Гусева. В основном они касались масштабных стратегических задач, но была и локальная. Поддержка реализации концепции развития Петровского острова очень важна для города, – поделился глава Воронежа.

Он отметил, что это станет интересным и логичным завершением тех работ, которые сейчас ведутся в рамках реконструкции первой очереди Петровской набережной, и тех, которые могут начаться в ближайшем будущем на следующем участке.

По словам Вадима Кстенина, это положительно скажется на туристической привлекательности Воронежа. Большое количество гостей положительно повлияет на экономику города.

– Уверен, все органы местного самоуправления региона и воронежский муниципалитет здесь, конечно, не исключение, рады той оценке обстановки в нашей области, которую дал вчера глава государства – она устойчивая и рабочая. Мы прилагаем для этого максимум усилий, продолжая все начатые проекты и объекты и выполняя все новые задачи, которые встают сейчас перед нами. Это касается и обозначенных вчера поручений. Продолжаем работу, чтобы сохранить те темпы развития, о которых говорилось в ходе доклада, и ту стабильность, которую особо отметил Президент, – написал мэр Вадим Кстенин.

В свою очередь председатель Воронежской горДумы Владимир Ходырев отметил, что прошедшая встреча Президента Владимира Путина с губернатором свидетельствует о поддержке главой государства инициатив главы нашего региона.

– Благодаря работе Александра Гусева Воронежская область активно развивается, все возникающие проблемы решаются оперативно и максимально эффективно. Особенно это важно в сегодняшних сложных условиях. Так, интенсивными темпами развивается социальная сфера. Строится по 4-5 школ в год. За пять лет построено больше 40 детских садов. Александр Гусев поддержал инициативу депутатов Воронежской городской Думы и поручил провести комплексный ремонт асфальтобетонного покрытия на территории образовательных учреждений города. Сейчас городской парламент по поручению Губернатора работает над программой капитального ремонта школ, детских садов и учреждений дополнительного образования Воронежа, – говорится в комментарии.