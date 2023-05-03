Последние новости Воронежа на 3 мая 2023 года: памятка о беспилотниках, скандал главврача с волонтером, встреча губернатора с Путиным

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Президент России Владимир Путин поговорил по видеосвязи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Глава государства поинтересовался, как идут дела. Глава региона ответил, что обстановка в целом нормальная, стабильная и управляемая. Путин похвалил темпы развития сельского хозяйства в области. Но в то же время попросил обратить внимание на решение двух проблем: высокую аварийность на дорогах и уровень острых отравлений алкоголем.

Тело студентки обнаружили в квартире на улице Кулибина в Воронеже. По неофициальной информации, 17-летнюю девушку во время секса случайно задушил ее 19-летний парень. После этого он попытался поджечь постельное белье и сбежал. Молодого человека задержали и арестовали. Как сообщили в региональном СУ СКР, возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Воронеже разгорелся скандал из-за отказа волонтеру в медицинских инструментах для участников СВО. К главврачу БСМП № 10 Михаилу Иванову обратилась женщина. Она попросила скальпели, зажимы, пинцеты и ножницы для передачи в зону спецоперации. В ответ горожанка получила отказ. Вскоре в Сети появилось видео с солдатами, которые обвинили главврача в мелочности. В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что около месяца назад в больницу пришла женщина и потребовала личной встречи с Михаилом Ивановым. Выслушав рассказ посетительницы, главврач объяснил ей, что инструменты должны использоваться только специалистами, а не солдатами. Кроме того, больница является бюджетным учреждением, поэтому администрация не может отдавать имущество. При этом Иванов заявил, что готов помогать нашим бойцам из личных средств. После этих слов женщина пригрозила главному врачу неприятностями и покинула больницу.

Мэрия Воронежа опубликовала памятку со списком действий при обнаружении беспилотника. Власти уточняют, что ситуация в городе и регионе остается спокойной и управляемой. Цель памятки - информирование населения. В первую очередь необходимо обратиться по номеру 112 или в дежурные службы подразделений МВД и ФСБ. Какую информацию указать во время разговора с диспетчером - читайте по ссылке.

Часть жителей Советского района Воронежа лишились воды. Как пояснили в «РВК-Воронеж», причиной стала авария на водоводе диаметром 600 миллиметров на проспекте Патриотов. В районе дома № 19А обнаружили место, где из-под земли хлещет вода. Бригада приступила к ремонту в 16.30. В связи водоканал снизил давление на сетях. Конкретных сроков устранения аварии не назвали.