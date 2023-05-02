Дмитрий Аверов: Реабилитации липецких ветеранов, вернувшихся из зоны СВО, региональные парламентарии уделят особое внимание

.

Оно прошло в Санкт-Петербурге. Провели заседание Совета законодателей его сопредседатели — председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Руководители заксобраний обсудили меры поддержки военнослужащих, которые принимают участие в СВО и их семей. На заседании было отмечено о необходимости принятия стандарта мер поддержки для всех регионов, распространение льгот на гражданских специалистов, выполняющих работы по восстановлению экономики в зоне СВО. Также обсудили уже принятые меры: работу Фонда «Защитники Отечества», расширение категорий ветеранов вооружённых конфликтов, распространение мер поддержки на добровольцев и членов их семей.

– Главы палат парламента России сегодня обратили особое внимание на вопросы реабилитации ветеранов вооружённых конфликтов, вернувшихся из зоны СВО. Речь идёт об оказании психологической помощи, социальной адаптации инвалидов с тяжёлыми ранениями, оказании им качественной медицинской помощи, снабжении техническими средствами реабилитации, – отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов. – Для эффективной реализации этих мер необходимо в том числе четкое законодательное обеспечение, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Совместно с коллегами сразу же приступим к их выполнению.

В Липецкой области одними из первых в развитие федеральных инициатив на региональном уровне разработан и принят широкий пакет мер поддержки членов семей участников СВО. В их числе – компенсация платы за детский сад, бесплатные школьные обеды, льготный проезд в общественном транспорте, бесплатная путевка на санаторно-курортное лечение беременной супруге, предоставление социального контракта, бесплатное профессиональное обучение, медицинское, социальное обслуживание, бесплатное посещение детьми учреждений культуры, бесплатная юридическая помощь.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.