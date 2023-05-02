85-летний байкер из Нововоронежа: «Буду участвовать в гонках до 100 лет, а потом подумаю»

Владимир Ситковский раньше прыгал на 25 метров, теперь только на 10-15. Фото: Юрий КОЗЛОВ, архив Владимира Ситковского.

Уникальный спортсмен живет в Нововоронеже. Владимир Иванович Ситковский занимается мотокроссом более 60 лет. Сейчас ему 85, и останавливаться он не собирается. В апреле участвовал в гонке «Битвы на Волге» в Волжском, что недалеко от Волгограда. Впрочем, этот город Владимир Иванович упорно называет Сталинградом. Так вот, Ситковский в этой гонке хоть и выступал среди ветеранов, но наравне со всеми гонял и прыгал. И занял почетное четвертое место среди своих гораздо более юных коллег.

Мы напросились к Владимиру Ивановичу в гости в Нововоронеж. В этот день шел проливной дождь, но Ситковский встретил нас на улице. Он рыбачил на водохранилище. Владимир Иванович вылез из своего раритетного «Москвича» и начал рассказывать.

«ПОСЛЕ ВОЙНЫ РАБОТАЛ НА ТРАКТОРЕ, СПРЯТАННОМ ОТ ФАШИСТОВ В ЗЕМЛЕ»

Детство у Владимира Ситковского было такое, что врагу не пожелаешь. С четырех до восьми лет ему пришлось испытать на себе все ужасы фашистской оккупации.

- Родился я в селе Дегтярево Витебской области 5 ноября 1937 года, - говорит Владимир Иванович. - Хотя был совсем мал, всю мразь европейскую, которая к нам тогда пришла, помню: не только немецких фашистов, но и всех бандеровцев, прибалтов. Наша деревня стоит недалеко от моста через реку Дрисса. Фашисты хотели эту переправу разбомбить и на бреющем полете обстреливали деревню. Мы укрывались по лесам. 186 деревень Белоруссии сожгли тогда вместе с жителями. Они так и не возродились, каждый третий житель республики был уничтожен фашистами. У меня на малой родине остался старший брат, почти всех родственников убили эти гады. Поэтому я и взял себе для мотоцикла номер 41. Тяжелый год - тяжелый спорт. Лет 40 у меня уже этот номер. На Запад на соревнования никогда не ездил, да и не хотел. Говорил, я туда только с автоматом.

О войне напоминала Владимиру Ивановича и работа после Великой Отечественной:

- Я училище механизации закончил - работал и на комбайнах, и на тракторах. С одним из них связана любопытная история. Земляки закопали его, когда фашисты пришли. После войны вытащили, и я на нем работал.

«ЗАНЯЛСЯ МОТОКРОССОМ В ГОД РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО СЫНА»

С 1957 по 1960 годы Владимир Ситковский служил в армии.

- Был старшим сержантом, заместителем командира взвода. Служил в автороте, больше на учениях бывали. Демобилизовался в Вологде, - говорит наш собеседник.

Потом отправился в Новосибирск на строительство ТЭЦ по комсомольской путевке. Там и начал серьезно заниматься мотокроссом.

- В конце марта 1962 года начал участвовать в соревнованиях - ездил на переделанном под гонки обычном мотоцикле, - вспоминает Владимир Иванович. - Едва ли не первую гонку в классе 350 «кубиков» выиграл. Так совпало, что и первый мой сын Юра родился в 1962-м. В Новосибирске участвовал в армейских соревнованиях, в пятерку входил. Там с прославленными спортсменами познакомился: трехкратным чемпионом мира Геннадием Моисеевым, чемпионом мира Виктором Арбековым. Буквально во второй гонке в Новосибирске победил и получил громкий титул чемпиона Сибири, Урала, Дальнего Востока и Казахстана. 15 лет прожил в Новосибирске - потянуло в Белоруссию, но сначала на три года задержался в Самаре. Там в то время было первенство Союза - поучаствовал, потом остался. Команду создал, начали выигрывать областные соревнования. И все же вскоре уехал на малую родину. Трехкомнатную квартиру в Новосибирске поменял на двухкомнатную в Витебске и с семьей переехал.

Владимир Ситковский на старте спортивной карьеры. Фото: Юрий КОЗЛОВ, архив Владимира Ситковского.

В Белоруссии Владимир Ситковский проявил себя не только как спортсмен, но и как талантливый тренер.

- Шесть раз за год делался чемпионом Белоруссии: лед, шоссе, мотоциклы в двух классах, автокросс, многодневка, - рассказывает Владимир Иванович. - Там у нас команда подобралась отличная, сплошные таланты. Андрюша Кирьянов в 11 лет пришел: родители попросили принять. Так его научил, что он стал чемпионом Белоруссии и по юношам, и по взрослым. Еще одна моя ученица Наташа Портретова - неоднократная чемпионка Белоруссии и серебряный призер чемпионата СССР. А еще Анатолий Карпинский - неоднократный чемпион Белоруссии и серебряный призер первенства СССР. Бывали необычные тренировки - по Западной Двине ездили зимой, когда морозы были. Проезжал - фонтанчики били. Ребятам говорил, чтобы не следом за мной держались, иначе провалиться могли.

Зимние гонки требовали особой выносливости и внимательности. Фото: Юрий КОЗЛОВ, архив Владимира Ситковского.

«НАЗЛО «БАНДЕРОВЦАМ» ПОБЕДИЛ С ОТОРВАННЫМ СИДЕНИЕМ»

Не раз участвовал Владимир Ситковский и в гонках на Украине - в Киеве, Харькове, Полтаве, Львове - в первенстве Союза и вооруженных сил. С ними связаны противоречивые впечатления.

- Помню гонки на мототреке «Пирогово» в Киеве. Их комментировал первый наш призер чемпионата мира Игорь Григорьев. Он сам родом из Киева. Разбился на тренировках, когда новый мотоцикл испытывал, поэтому в коляске сидел и комментировал. Обо мне он сказал так: «Советская майка, кирзовые сапожки, но такие ходовые качества!». Я там выиграл в двух классах: 250 и 500 кубов. А приезжали гонщики со всего Советского Союза, даже с Ижевска - два чемпиона России. Вообще много по республикам бывшего Союза поездил: в Прибалтике, и на Украине, и в Казахстане выигрывал.

Так вот, во втором заезде на этих соревнованиях меня явно хотели сбить. Я в перерыве этим деятелям говорю: «Вы, бандеровцы недобитые, будете мешаться - со всего маха забабахаю вас, скажу, закусил газ». Сразу после этого тихо, спокойно проехал гонку.

Владимир Иванович добавил:

- Еще в том же Киеве был случай, когда пришлось финишировать без сидения. Два круга прохожу, отваливается сидение в «Чизетте» (я тогда на чехословацком мотоцикле гонялся), пятый я к тому времени был. На трибунах засвистели, вроде как обрадовались. У меня спортивная злость сразу проснулась. Всю гонку на ногах провел и выиграл! Штырь все это время торчал, дырки в заднице наделал. Вообще, столько таких случаев было! Один раз с трактора колесо на вираже оставили - чиркнул об него рукой, на пять миллиметров кожа слезла. Обрезал, продезинфицировал «пионерским способом», замотал. И дальше поехал.

На трассе могли подвернуться такие неприятные сюрпризы, как эта шина. Фото: Юрий КОЗЛОВ, архив Владимира Ситковского.

«ЕСЛИ Б НЕ МЕШАЛИ, СТАЛ БЫ 20-КРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ»

И все же из Белоруссии, где все получалось, Владимир Ситковский приехал в Нововоронеж. Там ему много обещали, но далеко не все получилось.

- В 1980 году сюда переехал, летом, - рассказал Владимир Иванович. - В 1981-м трассу сделал в Нововоронеже, тренером был, наших мальчишек брал местных с 10 - 11 лет. Создали клуб «Тихий Дон», сейчас он называется «Дон». Антонина Светкина выигрывала женский чемпионат России, Андрей Ледовской побеждал на мужском, по юношам - Витя Каширин выигрывал.

А вот с личными достижениями было не очень. И не по вине Ситковского.

- Я в 1981 и 1982 годах выигрывал две медали, а потом десять лет мне не давали попасть на федеральные соревнования, - продолжает Владимир Иванович. - Шесть лет делали трассу - отобрали ее. Причина проста: становлюсь ногой на «золотую жилу», не даю воровать, пацанов и себя обижать - начинают строить козни. Один раз меня увольняли, восстановили потом. Не успокоились на этом. Уволили во второй раз. Ходил по судам по надуманным поводам. Один из служителей Фемиды мне прямо на день рождения устроил головомойку. Помню, на второй этаж к себе пригласил. И спросил у меня по анкете дату рождения. Я ответил: «Вот за нее вас никогда не прощу». И точно, через полгода следователь, с которым раньше приходилось общаться, рассказал: загремел этот судья на восемь лет за взятку. Получается, «отомстил» за меня. Мне все эти «разборки» сильно, конечно, помешали. А то бы не семикратным чемпионом РСФСР и России был, а, скажем, двадцатикратным.

Тем не менее, в 1994 году наш герой после десятилетнего перерыва завоевал пять медалей в двух классах:

- В 1997-м, помню, участвовал в соревнованиях в городе Шарья Костромской области. Там было 35 гонщиков от 18 до 30 лет. Не смог сразу тронуться, были проблемы с зажиганием. Но все-таки стартанул и победил. В 2005 году в последний раз на чемпионате России был, потом перешел в ветераны.

«ЧУДОМ СПАС ДВУХ ШЕСТИЛЕТНИХ МАЛЬЧИКОВ»

На международном уровне Владимир Ситковский не выступал. Потому что был настоящим советским любителем. И на соревнованиях участвовал, и работал водителем.

- Отгоняешься, потом бегом на работу, - делится Владимир Иванович. - Водителем большей частью трудился, потом в последнее время ремонтировал тяжелые машины. Гидравлика, «воздушка», тормозная система. 34 года трудился на 9-й автобазе на Машмете. Потом с августа 2019-го понял, что на бензин больше трачу, чем зарабатываю. Шоферам тяжело: нету работы - и мне тоже нелегко. С тех пор ловлю рыбу каждый день и зимой, и летом. Три-четыре поймаю, на сковородку самое то. Ловится телапия - 500 - 600 граммов, правда колючая, ужас.

Владимир Иванович, когда нет соревнований, приезжает на водохранилище и рыбачит. Фото: Юрий КОЗЛОВ

А вот гонки в отличие от работы Владимир Ситковский бросать не собирается.

- Раньше на 25 метров прыгал, сейчас мотоцикл у меня не очень летучий - перешел на 15 - 20 м. в зависимости от профиля трассы, трамплинов, - говорит он. - 15 апреля был на гонках в Волжском. Во времена СССР для меня была норма 20 - 25 гонок за год, после развала Советского Союза сначала 15, потом 10. А сейчас две - три. В 2023 году пока у меня одна. Езжу, если оплачивают дорогу. Крайний раз доехал до Россоши почти 200 км и оттуда вместе с другими спортсменами отправился в Сталинград. В свой 36-летний «Москвич» гружу мотоцикл и еду. Бывает на соревнованиях спросят: «Где ночуешь?». Отвечаю: гостиница «Москвич». Чешут репу, а я говорю: «Хреново свой город знаете». В Волжском выходил на трассу, осколки выбивал: их там миллиарды. Первый заезд выиграл, второй - три круга, и прорезал колесо, потом на спущенном доехал до финиша, стал призером.

У меня было три мотоцикла: Иж, «Чизетта», сейчас «Хонда» 2005 года выпуска, ее помогли товарищи-гонщики купить. Она у меня с 2012-го. Меняю масла, все закрепляю хорошенько. Нужно хорошо разбираться в подвесках, а это не каждому дано. Все сам за свои деньги делаешь, так же, как и когда команда у меня была.

На соревнования приезжают продавцы. 10 тысяч - задняя цепь мотоцикла. Коленвал, передняя вилка, задняя подвеска - помогли с Подмосковья, Ступино люди на 140 тысяч рублей. Но надо потратить еще столько же. Проблемы сейчас у моего мотоцикла с зажиганием и карбюратором. Нужно, чтобы кто-нибудь помог толкнуть.

Много травм накопилось у Владимира Ивановича за 60 лет. Было немало случаев, когда наволоске висела не только его жизнь, но и чужая.

- Помню, в начале 2000-х получил на гонке компрессионный перелом шейных позвонков и на работу пошел. В Серпухове, чтобы избежать столкновения, падал. И подвернул шею и руку. Сейчас поворачиваться могу только всем телом. Обычно выигрывал, если ничего не случалось с мотоциклом. Кувырков не делал. Мог обогнать в гонках всех на целый круг. Летишь плавно и нормально приземляешься. Мой девиз «Точно - быстро». Не очень любил прыгать. Летишь - где жесткая трасса, гнется передняя вилка, и падаешь через руль. Зачем мне это надо? Снимаешь, об столб бьешь, выравниваешь - и опять вперед. Я так таз сломал.

Приходилось гоняться по очень сложным трассам. Фото: Юрий КОЗЛОВ, архив Владимира Ситковского.

Самый страшный случай был в Тамбовской области в 80-х годах. Сыновья гонщиков Дима и Миша сами занимались уже с шести лет. В этом возрасте тренировались недалеко от нас. И вот они не в ту сторону поехали, а у меня прыжок. Лечу - и прямо на них. Для меня прыжок длился целую вечность. Думаю, кого убью: левого или правого? Повторял про себя: «Не соединяйтесь», - и приземлился по центру между ними. Слышу, хрясь - думаю, плечо или руку кому-то из детей оторвал. Слышу, один хнычет: ты мне переднее крыло сломал. Кстати, эти дети хорошими гонщиками потом стали, по юношам соревнования выигрывали.

Владимир Иванович также дал прогноз по поводу своего спортивного будущего:

- Два дня у нас обычно гонки - вечером костры, собираются ребята, спрашивают: «Когда перестанешь нас мучить?». Когда было 40, отвечал: «Подождите до 60», а сейчас им осталось ждать всего 14 лет - пока мне 100 не исполнится. Я особо после гонок не восстанавливаюсь - спасибо здоровью, которое мама с папой дали. Но вот только не выдержит ни мой «Москвич», ни «Хонда». Нужна помощь спонсоров, в идеале новая машина с прицепом и новый мотоцикл. Если удастся их получить, до 100 лет погоняюсь, а потом встану на холм, посмотрю вдаль и подумаю, что дальше делать.