Больницы и службы скорой помощи будут работать круглосуточно. Фото: Максим ГОРОХОВ

Семь выходных дней ждут воронежцев в конце апреля - начале мая. В связи с таким количеством праздников многие госучреждения изменят график работы. В какое время и за какими услугами жители Воронежской области могут обратиться к медикам, сотрудникам ГИБДД и ЗАГС - в нашем материале.

Медицинские учреждения

Объекты здравоохранения Воронежской области изменят график работы на предстоящие майские праздники. Поликлиники уйдут на выходные 1, 7 и 9 мая. А вот 29, 30 апреля и 6, 8 мая прием будет вестись по графику субботнего дня. Подробнее о часах приема можно узнать на сайте своего медучреждения.

Областное патологоанатомическое бюро уйдет на выходные 1, 7 и 9 мая. Работать по обычному графику будет 29, 30 апреля и 6, 8 мая.

Областное бюро судебно-медицинской экспертизы также не будет работать 1,7 и 9 мая. А 29, 30 апреля и 6, 8 мая - по графику субботнего дня.

Что касается больниц и службы скорой помощи, то они трудятся в круглосуточном режиме.

Неотложную помощь стоматолога можно получить в воронежской клинической стоматологической поликлинике №4 и детской стоматологической поликлинике №2.

Пенсии и пособия

Из-за праздников сдвинется график выплат пенсий и пособий, которые получают жители Воронежской области. Как пояснили в региональном отделении Социального фонда, 3 мая за апрель выплатят:

- единое пособие;

- выплату на первого ребенка от 0 до 3 лет;

- ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет;

- пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

- ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;

- иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданные в СФР от органов социальной защиты (в т.ч. ЧАЭС).

Если единое пособие за апрель вам уже пришло, то следующее получите в июне.

5 мая, а не 8 числа получат выплату работающие родители по уходу за ребенком за апрель.

Доставка пенсий пройдет по следующему расписанию: 4 мая - за 7-е, 5 мая - за 8-е, 6 мая - за 9-е. С 10 мая - в обычном порядке.

Тем, кто получает пенсию и соцвыплаты через кредитные организации, деньги поступят в соответствии с существующими графиками без изменений.

Почта

Нерабочими для всех почтовых отделений в регионе станут 1 и 9 мая. Со 2 по 7 мая они будут функционировать в обычном режиме. А 8 мая - по графику воскресенья.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда (см. выше).

ГИБДД

Выходными у региональной Госавтоиспекции будут 1, 8 и 9 мая.

29, 30, апреля, а также 6 и 7 мая - рабочий день у подразделений МРЭО ГИБДД. А с 10 мая они будут трудиться в обычном режиме.

Сотрудники отделов по вопросам миграции в территориальных органах МВД на районном уровне в выходные и праздники работают ежедневно. Они принимают с 9.00 до 13.00 часов.

ЗАГС

Значительно изменится график работы на майских праздников и территориальных отделов ЗАГС в регионе.

В Воронеже зарегистрировать брак можно будет только 3, 4, 5 и 6 мая. Соответственно 30 апреля, 1, 2, 7, 8, 9, 10 мая - выходные.

В районных отделениях отдыхать будет меньше. Они окажутся закрытыми 30 апреля, 1, 7, 9 и 10 мая. 2 и 8 мая граждане могут обратиться только за оформлением смерти.

Что же касается аналогичного отдела ЗАГС в Воронеже (Ленинский проспект, 154), у него будет четыре выходных дня: 30 апреля, 1, 7 и 9 мая.

С 11 мая все отделы ЗАГС Воронежской области вернутся к обычному рабочему режиму.

МФЦ

1, 8 и 9 мая во всех центрах «Мои Документы» будут выходные дни. Со 2 по 7 мая прием пройдет по обычному графику.

30 апреля, в воскресенье, на один час сократится рабочий день в:

- СМАРТ-МФЦ Воронежа №1;

- СМАРТ-МФЦ в Железнодорожном, Левобережном и Центральном районах Воронежа;

- СМАРТ-МФЦ в Лисках;

- СМАРТ-МФЦ в Новой Усмани.

Обратиться в указанные филиалы за получением услуг в электронном виде можно с 8:00 до 19:00.

Планируя свой визит, уточняйте информацию о работе филиалов МФЦ в центре телефонного обслуживания: (473) 226-99-99.

Экстренные службы

Хотелось бы, чтобы майские праздники для всех жителей региона прошли благополучно. Однако на случай непредвиденной ситуации напомним номера экстренных служб.

Для жителей Воронежа и области работает единый телефон «112». На этот номер следует звонить при угрозе жизни или здоровью. По нему можно вызвать пожарных, спасателей, медиков, полицию, сотрудников газовой службы. Звонок на номер «112» бесплатный, его можно набрать вне зоны приема вашей сети, без денег на счету и даже без сим-карты в телефоне.

Кроме того, доступны для вызова и другие номера служб экстренного реагирования. Можно звонить 01 - пожарные и спасатели, 02 - полиция, 03 - скорая помощь, 04 - аварийная газовая служба со стационарного телефона и 101, 102, 103 и 104 – с мобильного.

Также в ГУ МЧС по Воронежской области работает телефон доверия: 8 (473) 277-99-00. Доступен круглосуточно.