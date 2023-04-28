Игорь Кремнёв: Проект экотехнопарка очень важен для Липецкой области, для развития региона и сохранения нашей природы

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Прошла рабочая встреча заместителя губернатора Липецкой области Игоря Кремнёва и директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева. Они обсудили ход строительства в регионе современного экотехнопарка мощностью 200 тысяч тонн.

Отмечалось, что первая очередь должна быть введена в эксплуатацию до конца 2023 года. Экотехнопарк сможет принимать на обработку 200 тысяч тонн отходов в год и обеспечит утилизацию не менее 50% отходов региона. Сейчас идёт этап государственной экологической экспертизы.

«Регион ответственно подходит к работе по созданию объекта, в том числе в вопросах взаимодействия с общественностью», – отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

РЭО поддержит строительство экотехнопарка через облигационный займ на сумму около 2,6 млрд рублей. Проект реализуется по концессионному соглашению. Новый объект будет обслуживать Липецк и три района области – Липецкий, Задонский и Хлевенский.

«Проект экотехнопарка очень важен для Липецкой области, для развития региона и сохранения нашей природы. Согласно нацпроекту «Экология», необходимо сократить объём захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объёма ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без реализации данного проекта», – прокомментировал вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнёв.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.