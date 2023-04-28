Воронежский «Факел» победил на выезде московское «Динамо» в день его 100-летия

Футболисты «Факела» впервые в сезоне выиграли на выезде. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Начало первого тайма выездного матча «Факела» с московским «Динамо» получилось скучным. Оживил его только проход Мохаммеда Брахими по правому флангу на 18 минуте. Он обыграл двух динамовцев и классно прострелил в штрафную на Аппаева, но Хызыр по мячу не попал.

И тут же динамовцы забили гол. Денис Макаров отпасовал в центр штрафной на Смолова, и Федор легко переиграл Илью Свинова. Однако гол отменили. Дело в том, что во время передачи Макаров был в положении вне игры.

В середине тайма Игорь Калинин мог схлопотать удаление за то, что ударил сзади шипами Муми Нгамале. Камерунец в итоге игру продолжить не смог, его заменили на Ярослава Гладышева.

Уже на исходе добавленного к первому тайму времени после навеса с фланга Смолов снова мог забить, но его удар головой пришелся выше ворот.

После перерыва уже на 48 минуте после размашистой перепасовки с фланга на фланг Ильнур Альшин отдал мяч под удар Гонгадзе, и Георгий приложился как следует – 1:0. И почти тут же забил Арсен Закарян, но судья отменил гол из-за неявного фола на Игоре Калинине. Еще одна контратака «Факела», подача, и Кутицкий зачем-то касается рукой мяча в штрафной. Судья подошел к монитору и назначил пенальти. На 58 минуте Гонгадзе ударил по центру, но мощно и мимо Антона Шунина – 2:0.

В конце игры после подачи углового Андрей Мендель мог довести счет до разгромного, но Шунин спас, а потом еще и ударил партнера Скопинцева, упустившего полузащитника «Факела» (кстати, игрок обороны «Динамо» родом из Воронежа). С другой стороны, в добавленное время москвичи упустили два голевых момента. Сначала Константин Тюкавин классно обыграл защитника, но попал в лицо выскочившему навстречу Свинову. А потом после подачи Гладышев бил, казалось бы, наверняка, но Илья снова вытащил. В итоге счет не изменился,, а Гонгадзе, забившего в этом матче свой восьмой и девятый голы в сезоне, признали лучшим игроком встречи.

«Факел» одержал третью, пожалуй, самую неожиданную победу (причем впервые выиграл на выезде) и испортил «Динамо» празднование 100-летия клуба. Теперь в активе воронежцев 21 очко. Они приблизились к выходу из зоны стыков и отдалились от зоны вылета.

Следующий матч у «Факела» снова на выезде с «Ростовом» 6 мая. Начнется он в 19.00.