Спортивные выходные в Воронежской области: чемпионаты велосипедистов и гандболисток

Велосипедисты завершат свои гонки на чемпионате и первенстве ЦФО 29 апреля. Фото: oblsport-penza.ru

Предстоящие выходные будут насыщены спортивными событиями.

29 апреля завершаются чемпионат и первенство ЦФО по велосипедному спорту. Они проходят в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) на лыжероллерной трассе. Участвуют в соревнованиях 150 гонщиков. Начнутся соревнования в 10.00.

Также 29 апреля на «Олимпике» пройдут областные соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках по программе Специальной Олимпиады России среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Турнир также стартует в 10.00.

29 апреля в спортивном комплексе «Центральный» (ул. Студенческая, д. 17) состоятся соревнования Спартакиады среди трудящихся (корпоративные игры) Воронежской области 2023 года по волейболу среди мужских и женских команд. В турнире будут участвовать около сотни человек. Соревнования начнутся в 10.00.

30 апреля в том же спорткомплексе «Центральный» состоятся игры второго круга чемпионата России по гандболу среди женских команд первой лиги. Они начнутся в 9.00.

Пройдут и немало региональных соревнований. 130 студентов участвуют в межвузовской Универсиаде Воронежской области по боксу. 29 апреля в учебно-спортивном комплексе (ул. Средне-Московская, 72) состоятся заключительные бои. Начнутся они в 17.00.

Баскетболисты будут соревноваться на двух турнирах. В Острогожске в спортивно-оздоровительном комплексе (ул. Карла Маркса, д. 67а) уже начались игры первенства области по баскетболу среди команд юношей до 18 лет. 29 и 30 апреля будут двумя заключительными днями. Игры и в субботу, и в воскресенье начнутся в 9.00.

Кроме того, в Воронеже в спортивном комплексе (ул. Киселева, д. 2) 29 апреля состоится чемпионат области по баскетболу 3х3. В них будут участвовать около сотни спортсменов. Турнир начнется в 9.00.

30 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе с универсальным спортивным залом (ул. Димитрова, д.2в, корп. 1) пройдет первенство и чемпионат Воронежской области по гребле. В турнирах будут участвовать 150 спортсменов. Соревнования начнутся в 14.00.