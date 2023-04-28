Сплочение под красными знамёнами

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Многолюдные акции, посвящённые 153-й годовщине со Дня рождения Ленина, прошли в Воронеже и во всех районах области. Их участники возложили цветы к памятникам вождю трудового народа.

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Ленин – символ побед

Имя Владимира Ильича неразрывно связано с историей нашей страны. Он имел политическую смелость бросить вызов царскому самодержавию, провозгласить первые декреты Советской власти, которые отвечали на главные требования рабочих и крестьян.

Положение, в котором наша страна оказалась сегодня, очень напоминает ситуацию вековой данности. Именно гений Ленина сохранил тогда Россию. Поэтому и в наши дни мы обязаны следовать его заветам.

В.И. Ленин стоял у истоков создания великой советской державы, в которой все народы были братьями. Произошёл отход от ленинских принципов – и нам приходится теперь освобождать от нацистов Украину, защищать наших братьев на Донбассе. Люди всё больше понимают, что в их бедах виноват капитализм.

Трудности преодолимы

В выступлении на отчёте губернатора Воронежской области А.В. Гусева перед депутатами Воронежской областной Думы мы поставили ряд серьёзных вопросов.

Это недоступность приобретения жилья для большинства граждан, отставание строительства социального жилья от потребностей. Это неоправданный рост тарифов на услуги ЖКХ.

Мы требуем принятия в Воронежской области закона о «Детях войны», на котором фракция КПРФ в Воронежской областной Думе настаивает уже несколько лет. Озвучен вопрос об экологической катастрофе в Репьевке, вызванной деятельностью кампании «Синтез-Ойл». Несмотря на принятое органами власти решение, предприятие так и не вынесено за пределы села. Важной для региона является проблема, связанная с понтонными мостами через Дон. Настало время заменить их на стационарные.

В Воронежской области в 2022 году смертность превысила 35 000 тысяч человек. Учитывая, что родилось всего 17434 малышей, убыль населения исконно русского региона составляет 17954 человек! Необходимы действенные меры, направленные на обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами лечебных учреждений области, особенно узких специалистов.

Пришло время взять за основу советскую систему образования. Особенно важно поддержать систему подготовки рабочих кадров, среднее профобразование. Уже в этом году повысить ставки молодых учителей, плату за I и высшую категории.

Итоги выборов – в руки хакеров?

КПРФ внесла в Госдуму проект Избирательного кодекса РФ, который призван отрегулировать нормы избирательного права и обеспечить соблюдение законности, поставить заслон возможным махинациям. Законопроект был направлен в регионы для его оценки областными законодательными собраниями. Единороссовское большинство областной Думы ожидаемо приняло решение – не поддерживать законопроект КПРФ.

На фоне патриотической риторики единороссы сами подрывают устои государства, в верности которому они клянутся. Например, система электронного голосования, навязанная властью, весьма уязвима, по оценкам экспертов, взломать и изменить данные в ней может даже специалист средней руки. Отдать избирательное право в руки хакерам – к каким последствиям для безопасности страны это может привести?

Битва за «детей войны»

В девятый раз фракция КПРФ в Госдуме попыталась добиться на федеральном уровне признания «детей войны» как льготной категории граждан. Законопроект, внесённый депутатами-коммунистами, устанавливал для «детей войны» ежемесячную надбавку к пенсии в 5 тысяч рублей, бесплатное медицинское обеспечение, право на внеочередное получение дачных и земельных участков. И вновь «Единая Россия» заблокировала принятие инициативы коммунистов.

114 депутатов, или 25,3%, отдали свой голос за «детей войны». Остальные 300 с лишним представителей «партии власти» при голосовании за законопроект, внесённый членами фракции КПРФ, отмолчались.

Образование – для всех

Сейчас готовится очередная редакция законопроекта КПРФ об образовании для всех, включая проект перевода ЕГЭ для начала в добровольный режим. КПРФ требует выделять на образование не менее 7% ВВП; поддержать блок законопроектов, направленных на повышение статуса педагогических работников, увеличение студенческих стипендий, дебюрократизацию системы образования.

Необходимо убрать тему услуг из сферы образования и снова сделать воспитание гармоничной личности основной целью школьного образования, как это и было в советской школе.

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Крепить солидарность людей труда

Красный Первомай объединяет всех, кто честно трудится, кто следует высоким идеалам справедливости, равенства и братства.

Воплощённые в жизнь в первом в мире социалистическом государстве рабочих и крестьян – СССР, эти идеалы стали основой для величайших трудовых свершений, достижений в науке, культуре, заботе о каждом человеке, для ратных подвигов.

Сегодня нашей стране брошены жёсткие внешние вызовы, накладывающиеся на серьёзные проблемы в экономике. Становится всё очевиднее: только возвращение на путь социализма, опора на советский опыт помогут дать отпор неонацизму и освободить от бандеровщины братскую Украину, преодолеть зарубежные санкции и экономический кризис, обеспечить подлинное единство общества.

Коммунисты и профсоюзы: единым фронтом

КПРФ запустила новый проект, позволяющий защитить интересы наёмных работников. Проект направлен на эффективное взаимодействие с независимыми профсоюзами, чтобы совместными усилиями защищать справедливые требования тружеников в условиях постоянного давления буржуазии на права трудящихся. Подчас профессиональным объединениям требуется не только юридическая защита, но и политическое влияние Коммунистической партии.

На основе нового проекта КПРФ и профсоюзы смогут оперативно обмениваться информацией и совместно разрабатывать поправки в действующее законодательство.

Только единым фронтом мы можем дать отпор посягательству на наши права.

Мавзолей Ленина — свидетель величайшего триумфа в нашей истории!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил открытое письмо Президенту России и Верховному главнокомандующему В.В. Путину.

«Время требует защитить наш общий дом от фашистской нечисти, от новоявленных псов-рыцарей, от безумных последователей Гитлера. Ключевое условие победы — стойкость народа и его идейная крепость. Патриотический фронт борьбы против имперского Запада не может вырасти из права одних угнетать и грабить других.

Для достижения победы и решения больших исторических задач России нужна сплочённость вокруг созидательных идей и ярких символов. Со слезами на глазах и гордостью в сердце наш народ чтит в майские дни величайший подвиг своих предков. В эти особые моменты негоже скрывать его важнейший символ. Драпировка Мавзолея Ленина заключает в себе абсолютно порочный символизм, разлагающе разрушительна и нетерпима.

9 мая 2023 года военный парад на Красной площади должен нести особые, устремлённые в будущее смыслы. Участники этого парада заслуживают того, чтобы услышать приветствие с трибуны Мавзолея Владимира Ильича Ленина».

Защитить человечество от фашизма

22 апреля в Минске прошёл Международный Антифашистский форум. В нём приняли участие представители более 50 стран.

При потворстве коллективного Запада фашизм возрождается и раскрывает свой хищный клюв. На примере Украины можно убедиться, насколько страшно это зло, с которым мы сталкиваемся сегодня в новом измерении. Поэтому всем прогрессивным силам человечества необходимо сплотиться и мобилизоваться, чтобы дать достойный отпор фашизму, - эта мысль была на форуме ключевой.

По итогам форума было принято обращение «Оградить человечество от фашизма!».

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Признание геноцида – исторический долг перед его жертвами

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов инициировал признание геноцидом злодеяний нацистов против жителей оккупированных территорий Воронежской области в годы Великой Отечественной войны.

В конце 2022 года депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов обратился с соответствующим запросом в Генеральную прокуратуру. Обращению в Генпрокуратуру предшествовала кропотливая поисковая работа в рамках проекта «Подвиг народа» по установлению фактов злодеяний оккупантов.

В настоящий момент Воронежский областной суд приступил к рассмотрению иска, направленного областной прокуратурой. Юридический факт признания геноцида и военных преступлений на оккупированных немцами территориях Советского Союза является не только очевидным решением, вытекающим из основных итогов Нюрнбергского процесса, но и историческим долгом общества и государства перед жертвами войны.

И воинам, и детям

Коммунисты Воронежской области продолжают направлять гуманитарные конвои в поддержку сражающихся с нацистами воинов Российской армии, в числе которых несколько десятков коммунистов и комсомольцев, мирных жителей.

Так, лискинские коммунисты по просьбе воинов Сватовско-Кременского направления привезли бензопилы, буры, строительные принадлежности, необходимые для обустройства полевых укрытий и позиций. Порадовали воинов письма школьников СОШ №10 и №12 и именные посылки родных.