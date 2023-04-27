Все, что нужно знать про реакцию воронежского рынка IT-услуг на санкции

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Наш эксперт рассказал о том, как воронежские компании справляются с актуальными вызовами – как в плане безопасности и новых технологий, так и в вопросах IT-оборудования и российских веб-приложений.

Про безопасность

Тренд на ИТ-безопасность точно будет оставаться главным приоритетом в ближайшем будущем.

- В прошлом году в 2,5 раза выросло общее количество обращений воронежских компаний к нам в МТС по поводу кибербезопасности данных – сервиса по защите от DDoS-атак и антивирусного программного обеспечения (ПО). Это очень актуально, так как ЦФО занял второе место среди округов по числу направленных против него DDoS-атак – здесь было зафиксировано 39% от общего объема таких инцидентов.

Чаще всего – в 48% случаев – атаки наблюдались в третьем квартале минувшего года. В ЦФО особенно в первой половине 2022 года были зафиксированы и отражены десятки кибернападений на сайты коммерческих и властных структур. В среднем DDoS-атаки против организаций нашего региона длились по шесть часов.

Про популярные IT-технологии

Наблюдается очевидный всплеск интереса воронежских предпринимателей к системам умного видеонаблюдения. Камеры, подключенные к программе на основе искусственного интеллекта, успешно справляются не только с вопросами традиционной безопасности, но и способны различать сотрудников предприятия по лицу, распознавать корпоративный транспорт по регистрационному номеру и даже контролировать качество или сохранность упаковки продукции на конвейерной ленте.

- Наши умные камеры успешно трудятся на территории всего Центрального Черноземья – Особой экономической зоны «Центр», контролируют полигоны ТБО и сельскохозяйственные склады и элеваторы. По сравнению с апрелем прошлого года спрос на услуги видеонаблюдения в Воронежской области увеличился в 3,5 раза.

Про сервисы для видеоконференций

Рынок видео-конференц-связи (ВКС) в России растет опережающими темпами. Драйвером этого процесса стал переход компаний на удаленную работу в пандемию и идущий полным ходом процесс импортозамещения. Иностранные компании уходят или уже ушли с российского рынка, на их место приходят решения отечественных IT-шников.

- По данным аналитиков Big Data МТС, в 2022 году мобильный трафик зарубежных платформ видеоконференцсвязи упал на 19% по сравнению с 2021 годом, а российских - вырос на 41%.

Несмотря на отмену удаленной работы во многих компаниях, люди продолжают активно использовать сервисы для ВКС для работы и общения с близкими. И этим объясняется значительный прирост пользователей российских платформ для видеосвязи.

Среди лидеров роста отечественные сервисы - «Яндекс.Телемост» и «VK.Звонки», а самую впечатляющую динамику показала экосистема сервисов видеокоммуникаций для бизнеса Webinar Group, входящая в структуру МТС - +44%.

- Такой рост Webinar легко объясняется. Нашим клиентам нравится возможность интеграции с другими сервисами, наличие мультиязычности и синхронного перевода, функции записи, а также возможности анализировать вовлеченность участников ВКС. Также наши пользователи отмечают важность простого и понятного дизайна у этих сервисов.

Про IT-оборудование

Санкции стимулируют важные изменения в сфере корпоративных закупок офисной техники и программ.

- Согласно нашему исследованию с информационным телеком-СМИ TelecomDaily, в котором принимали участие руководители и владельцы более 600 организаций крупного и среднего бизнеса со штаб-квартирами в Москве и области, 36% опрошенных рассказали о перемещении инфраструктуры в российское облако.

В первую очередь компании пытаются заменить ПО на альтернативные решения. А если такой вариант по каким-то причинам им недоступен, они переносят свои ресурсы, в том числе ПО с корпоративными лицензиями иностранных вендоров, в российское облако.

- По итогам 2022 года по сравнению с 2021 рост продаж облачных сервисов CloudMTS в Воронежской области вырос почти на треть. Мы связываем это и с резким удорожанием «железа», и неопределённым сроком поставок. Ведь вычислительные мощности облака практически безграничны и доступны в любое время и в любом объеме за счет возможностей быстрого масштабирования. Использование отечественных облачных сервисов к тому же экономически выгодно, поскольку компании платят лишь за тот объем мощностей, которые используют.

Алексей СЕРГУНИН

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