Последние новости Воронежа на 27 апреля 2023 года: на улице нашли 4-летнего малыша, избитый 14-летний подросток продолжает лечение

Из-за внешних обстоятельств дети лишились привычного уклада жизни и оказались в больнице Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Воронеже ищут родственников четырехлетнего малыша. Одинокого ребенка заметили прохожие в Коминтерновском районе 24 апреля. Как рассказали в региональном ГУ МВД, в понедельник мать передала сына 39-летней няне. Но в назначенное время за малышом не вернулась. Мальчик сейчас находится в медучреждении. А правоохранители разыскивают мать ребенка.

В Воронеже отменили оправдательный приговор руководителю «Бессмертного подвига» Михаилу Маслову. Этого добилась прокуратура. По версии следствия, обвиняемый похитил 200 тысяч рублей из бюджета области. Он присвоил себе деньги, полученные в качестве субсидии на проведение регионального патриотического форума сельской молодежи. Однако Железнодорожный райсуд его оправдал, а апелляция подтвердила решение суда. Прокуратуру эту не остановило. Надзорное ведомство обратилось в вышестоящую инстанцию. Первый кассационный суд общей юрисдикции вынес определение об отмене. Дело направили на новое рассмотрение.

Медики рассказали о состоянии 14-летнего подростка, которого избили на проспекте Революции в Воронеже. По данным регионального департамента здравоохранения, мальчик находится в сознании. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. ЧП случилось вечером 23 апреля. Неизвестный мужчина ударил школьника кулаком в лицо. После этого ребенок попал в больницу, а следователи возбудили уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Нападавшего разыскивают.

В Воронеже на три дня запретят парковку на улицах Бахметьева и Космонавтов. Машину нельзя будет оставлять на четырех участках с 28 по 30 апреля. Об этом сообщили в мэрии. Как утверждают в городской администрации, ограничения вводят для «повышения безопасности дорожного движения». Водителям нельзя будет останавливаться на участках улиц Бахметьева (от дома № 3А до дома № 7 и от дома № 10А до дома № 21), а также на улице Космонавтов (от дома № 46 до дома № 22А и от дома № 27А до дома № 22/4).