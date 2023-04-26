Вячеслав Гладков: «Хочу, чтобы белгородские образовательные центры стали лучшими в стране»

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Губернатор Белгородской области встретился с наставниками будущего Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Вячеслав Гладков обсудил с ними старт образовательного процесса.

Инструкторы прошли трехмесячное обучение, состоявшее из трех этапов: первый проходил в Гудермесе, в Центре Спецназа, с изучением тактико-специальных дисциплин, второй - в Центре знаний «Машук» и третий - на базе Московского государственного университета с закреплением педагогических навыков.

Работа большого патриотического центра в регионе стартует с 11 мая. Здесь будет организовано обучение по двум направлениям. Первое - подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Второе - формирование необходимых навыков у тех, кто готовится к службе в ВС.

Первыми курсантами центра станут воспитанники военно-патриотических клубов Белгородского района.

Кроме того, с 1 июня в Белгородской области заработают новые площадки военно-патриотических сборов по формату «АРМАТЫ», базовая - в Новом Осколе и три дополнительных - в Губкине, Чернянке и Алексеевке. В прошлом году этот формат оказался одним из самых востребованных. Здесь ребята под руководством опытных инструкторов, бывших и действующих военнослужащих, будут жить в палатках, проходить обучение основам первой медицинской помощи, разбирать-собирать оружие, получать навыки стрельбы. Подростки познакомятся с тем, что может пригодиться каждому мужчине во время службы в армии.

- Требования к патриотическому воспитанию нашей молодежи сегодня должны быть совсем на другом уровне, потому что другие вызовы и другие риски. И очень важно, что у наших детей есть запрос и понимание необходимости общения и работы в этом направлении. Очень хочу, чтобы наши образовательные центры стали лучшими в стране. Лучшими, нужными и полезными для нашей молодежи! - подчеркнул Вячеслав Гладков.