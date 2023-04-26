Игорь Артамонов: Мы стараемся создавать все необходимые условия для продвижения товаров липецких фермеров

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Липецкой кооперацией заинтересовались в Совете Федерации. Сельхозпроизводители региона приняли участие в информационном проекте Совфеда. Они показали свои достижения съёмочной группе телеканала «Вместе-РФ», а также рассказали, как господдержка помогает им развиваться.

Председатель кооператива «Поляна» Валентина Татаринова показала магазин, где реализуется мясная продукция и полуфабрикаты, убойный цех и само производство. «Поляна» работает с 2009 года, объединяет более 2,5 тысячи ЛПХ. Производит мясо в охлажденном виде, сало, полуфабрикаты. Сырьё закупает у местных ЛПХ И КФХ, перерабатывает, продаёт в собственных торговых точках. Кооператив активно пользуется господдержкой. Каждый год получает субсидии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также свой опыт представил кооператив «Мечта», закупающий овощи и фрукты у населения, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Журналистам телеканала Совета Федерации показали цеха, логистический центр, складские помещения, новую линию по помывке, очистке и переработке овощей. «Мечта» создана в 2012 году. В её состав входят почти 3 тысячи ЛПХ. Кооператив тоже грамотно пользуется различными мерами государственной поддержки. Как отметили в региональном управлении сельского хозяйства, развитию малых форм хозяйствования в Липецкой области уделяется особое внимание. Помощь со стороны государства оказывается по нескольким направлениям. Общая сумма поддержки малых форм хозяйствования в 2023 году в регионе составит 333,5 млн рублей, в том числе в виде различных грантов – 233,7 млн рублей. Более 97 млн рублей сельхозкооперативы получат в качестве субсидий в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Также в текущем году предусмотрен новый вид поддержки для «самозанятых» ЛПХ – на производство картофеля и овощей открытого грунта. Это ещё 2,5 млн рублей. Кроме того, в ноябре 2022 года регион запустил проект «Агрегатор». Он является пилотным в России и даёт возможность фермерам поставлять свои товары в супермаркеты крупной федеральной торговой сети.

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«Продукция местных производителей востребованная и, что особенно важно, очень качественная. Мы стараемся создавать все необходимые условия для продвижения товаров липецких фермеров и развития хозяйств», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Журналисты телеканала Совета Федерации РФ «Вместе-РФ» снимают репортажи и передачи по всей стране. «Мы бываем в разных уголках России, но по теме кооперации ничего подобного ещё не видели. Не зря Липецкая область считается флагманом развития кооперативного движения. Таких бы кооперативов, как «Поляна» и «Мечта», побольше в каждом регионе. Чтобы и у производителей была уверенность в том, что вся выращенная продукция будет востребована, и у покупателей возможность приобрести вкусные, экологически чистые и полезные продукты», – поделились впечатлениями журналисты после завершения съёмок

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.