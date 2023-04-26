МегаФон улучшил связь на трассе М-4

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Рядом расположено село Липовка, в котором проживает более 600 человек, и многочисленные зоны отдыха для туристов. Теперь местным жителям и путешественникам доступны цифровые сервисы без задержек на сети.

После запуска нового объекта связи выросла активность в Сети у автопутешественников, проезжающих через Воронежскую область. За последний месяц рост составил 15%. В дороге абоненты пользуются преимущественно системами навигации, мессенджерами, отправляют и загружают файлы, смотрят видео-онлайн, когда останавливаются для отдыха или чтобы переночевать. Больше всего трафика расходуют гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тульской и Брянской областей.

Местные жители тоже стали больше времени проводить в интернете, трафик в селе вырос в 1,5 раза, а количество проговариваемых абонентами минут увеличилось в 1,7 раз. За последний месяц жители Липовки прокачали 1,42 Тб информации, что сопоставимо с беспрерывным просмотром 161 полнометражного фильма, в течение двух недель.

«Перед майскими праздниками, люди чаще перемещаются на машине, особенно в условиях ограниченного авиасообщения. Мы подготовили сеть к возрастающим нагрузкам. Результаты этих работ подтверждают независимые исследования TelecomDaily. Эксперты компании провели замеры скорости вдоль трассы М-4. МегаФон показал лучший результат по максимальной скорости от абонента 126 Мбит/с. Наши клиенты быстрее других могут загружать данные в Сеть: пересылать сообщения, отправлять тяжелые файлы, вести онлайн-трансляции. Компания продолжает улучшать качество связи и мобильного интернета, особенно там, где они обеспечивают абонентам безопасное и комфортное передвижение», — прокомментировал Юрий Рулев, директор МегаФона в Воронежской области.

Ранее МегаФон улучшил связь на М-4 расширив покрытие сети LTE в деревне Князево, селах Верхний Мамон, Рогачевка, поселке Дружелюбие. В рамках этой программы было модернизировано порядка 10 объектов связи вдоль трассы на территории области.

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