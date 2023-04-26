Последние новости Воронежа на 26 апреля 2023 года: в центре города избили подростка, в зоне СВО погиб 23-летний житель региона

Неизвестный напал на школьника на проспекте Революции. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На майские праздники воронежцы смогут бесплатно парковаться в центре города. Об этом сообщили на сайте «Горпарковок» 25 апреля. Жителям столицы Черноземья не придется платить за стоянку в общей сложности семь дней: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Это обычная практика: плата отменяется в официальные выходные дни.

В центре Воронежа неизвестный проломил голову 14-летнему подростку. Как рассказали правоохранители, вечером 23 апреля мальчик гулял на проспекте Революции, где на него напали и ударили в лицо кулаком. В больнице у пострадавшего диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Врачи сообщили о происшествии в полицию. Материалы передали в СУСК, где возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего и начали расследование. Сейчас следователи разыскивают нападавшего.

В зоне СВО погиб 23-летний рядовой из Воронежской области. О смерти еще одного земляка сообщил глава администрации Лискинского района Игорь Кирнос. Сергей Карпов родился в Лисках, затем переехал в Давыдовку. Отучился в школе, затем прошел срочную службу. С самого начала спецоперации вступил в ряды добровольцев. В бою под Артемовском Сергей получил тяжелое ранение. Он до последней секунды сражался с оружием в руках, пока силы не покинули его.

В воронежском микрорайоне Подклетное на шесть часов отключат воду. 26 апреля специалисты РВК-Воронеж заменят задвижку на улице Октября. На время работ с 10:00 до 16:00 будет временно приостановлено водоснабжение по следующим адресам: ул. Ясная, ул. Большая, ул. Октября, ул. Дачная, ул. Петра Праслова, ул. Надежная, пер. Луговой, ул. Весны, ул. Германа Титова, ул. Новоселов, ул. Пригородная, ул. Богатая, ул. Светлая, ул. Красочная.