Последние новости Воронежа на 25 апреля 2023 года: Парад без техники, агрессивный мужчина в детсаду, новые съезды на М-4 «Дон»

Генеральная репетиция парада пройдет 6 мая с 9.00 до 11.00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парад на День Победы в Воронеже пройдет без военной техники. Участниками праздничного шествия в этом году станут около 2 000 военнослужащих Минобороны РФ и других ведомств. Генеральная репетиция парада пройдет 6 мая с 9.00 до 11.00, по этому случаю в центре Воронежа запретят парковку с 7.00. Ранее из-за соображений безопасности в Воронеже отменили праздничный салют на 9 мая, а памятное шествие «Бессмертный полк» проведут онлайн

В Воронеже агрессивный мужчина пытался пройти в детский сад. ЧП случилось утром 24 апреля у входа в дошкольное учреждение № 193 на улице Владимира Невского. Охранники увидели, горожанина без ребенка и задержали его. Мужчина оказывал активное сопротивление. При этом утверждал, что хочет видеть жену, которая работает в детсаде медсестрой. Сотрудники ЧОП вывели воронежца за пределы территории детсада. Как рассказали в полиции, личность гражданина установили. Им оказался 33-летний местный житель. Супруга у него, действительно, работает в этом дошкольном учреждении. Для выяснения всех обстоятельств мужчину доставили в отдел.

26 апреля на семь часов запретят парковку в районе Благовещенского собора в Воронеже. Ограничения связаны с проведением церемонии возложения венков и цветов, посвященной Дню участников ликвидации последствий и памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Нельзя будет останавливаться и парковаться в среду с 7.00 до 14.00 на участке улицы Фридриха Энгельса у дома № 14в по проспекту Революции.

В районе 508 километра трассы «Дон» появятся два новых съезда. Они позволят сократить дорогу в центр Воронежа жителями микрорайонов Боровое, Сомово и Репное. А грузовики смогут ездить по кратчайшему пути с территории складов промышленных предприятий в районе Ленинского проспекта, улиц Землячки и Витрука на окружную автодорогу. Стартовать строительство должно 10 мая, а завершиться – уже 8 ноября 2023 года.

В Борисоглебске осудили 71-летнюю преподавательницу техникума за взятки. С февраля 2018 года по февраль 2022-го женщина получила от пяти студентов в общей сложности более 80 тысяч рублей - за готовые выпускные работы и положительные отзывы. Благодаря чему студенты были допущены к защите дипломов. Суд наказал виновную четырьмя годами лишения свободы условно, штрафом в 350 тысяч рублей, четырехлетним испытательным сроком и лишением права заниматься преподавательской деятельностью на полтора года.