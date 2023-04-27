«С нами не всегда можно договориться», или как «Агроуслуги» судятся с бывшими партнерами

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Журналисты проанализировали судебную практику по нескольким крупным сельхозпроизводителям из разных российских регионов и попытались разобраться в том, какие интересы могут быть у компании с такими аппетитами.

«С нами всегда можно договориться!» - дружелюбно сообщается на сайте компании, но так ли это? В разные годы в ей попадались и компании из Черноземья: воронежская «Агро Эко Прод» и «Гусевское», и «Семенной стандарт» и другие. С 2019 года тянется процесс с воронежской Центрально-Черноземной промышленной компанией

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Банкротства от Оренбурга до Твери

В 2018 году на грани разорения оказался «Агропромышленный комплекс Раннее»

из Оренбургской области, который специализируется на зерновых. Посевная для них началась не в полях, а в судах. Поводом стала смешная по меркам бизнеса сумма в 389 тыс. рублей, из которых основной долг 144 тыс. и еще 244 тыс. неустойки. ООО «Агроуслуги» В иске о банкротстве «Агроуслугам» суд тогда отказал. Впоследствии «АПК Ранее» вошло в состав холдинга А7.

В том же году иск получила «Редкинская агропромышленная компания» из Твери

, известная тем, что занимается селекцией российских сортов картофеля и выращивает синий картофель.

ГК планировала взыскать с нее 4,5 млн рублей долгов, процентов и неустойки. В 2017 году «Агроуслуги» продали ей товаров на 2,5 млн рублей, с условием, что покупатель рассчитается после сбора урожая - к октябрю 2017 года. При этом за просрочку начислялись стандартные для договоров «Агроуслуг» и разорительные для их покупателей 0,4% в день, плюс неустойка.

Покупатель не уложился в сроки и стал ответчиком в суде, где проиграл. Так после 15 лет работы «Редкинская АПК» оказалась на грани существования. В апелляции она указала, что взыскиваемая в качестве коммерческого кредита сумма по своей правовой природе подпадает под установленные законом признаки неустойки, поскольку начисление процентов предусмотрено именно на цену не оплаченного в срок товара. Но эти доводы суд не услышал.

Ничего личного, просто бизнес

За 4,5 млн рублей продавец испанских агрохимикатов ГК «Агроуслуги» поставил под угрозу существования поля, которые обрабатывает АПК, людей, занятых в компании, а также многочисленные научные исследования, которые «Редкинская АПК» ведет в собственной лаборатории микроклонального размножения. Компания получила грант на научно – техническую программу по созданию сертифицированного семенного материала картофеля отечественных сортов.

Должнику оставалось спасаться только встречным иском о рассрочке платежа, доказывая, что посевная важнее. У любого агрария все работы жестко привязаны к сезону, и весной вместо раздачи долгов, приходится брать новые займы, чтобы завершить посадки. Московский арбитраж услышал доводы и заявление удовлетворил, поддержал его и суд второй инстанции.

Однако «Агроуслуги» на этом не остановились и решили параллельно затеять дело о банкротстве в тверском арбитраже. И снова, как будто приурочив его в весенне-полевым работам 2019 года. Суд оставил его без рассмотрения, учитывая ранее вынесенные решения. «Агроуслуги», подали апелляцию в 14 арбитражный суд. И хотя он также встал на сторону производителя картофеля в сентябре 2019 года, нельзя недооценивать ущерб от самих изматывающих судебных процессов.

ГК «Агроуслуги» судится в Воронежской, Рязанской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Самарской, Оренбургской областях.

Микрозаймы под прикрытием?

У микрофинансовых организаций переплата по займам до года не может превышать 130%. В договорах «Агроуслуг» за каждый день просрочки начисляется 0,4%.

На практике это означает, что тот же «Агро Эко Прод» купив на 1,4 млн оказался должен 9,1 млн рублей, а по договору на 14 млн оказался должен 32 млн.

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Липецкий уполномоченный по правам предпринимателей Александр Бабанов приводит слова Валентины Матвиенко, которая на недавнем совещании в Совете Федерации отметила, что Липецкая область находится в числе субъектов, которые фактически обеспечивают продовольственную безопасность страны.

- В сегодняшний непростой экономической ситуации компаниям из сегмента малого бизнеса гораздо тяжелее сохранить финансовую устойчивость и они требуют большего внимания и поддержки чем крупные корпорации, - отмечает Александр Бабанов и говорит о господдержке в виде кредитов до 20 млн рублей под 6%, которые выдает Липецкий областной фонд поддержки МСП. - Такие кредиты, конечно, позволяют существенно снизить финансовые риски в деятельности предприятия.

Если кредитор действительно заинтересован в том, чтобы получить назад свой долг, в его интересах дать должнику работать и получать стабильный доход. А в чем интерес кредитора, который изо всех сил топит должника, выставляя ему очевидно неисполнимые обязательства?

- На мой взгляд, размер неустойки в 0,4% от суммы долга за каждый день просрочки не является справедливой мерой ответственности. Как правило, стороны договариваются о размере неустойки, равной 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки и ограничивают общий размер начисленной неустойки в пределах 10-20% от суммы долга, - говорит эксперт по банкротству, основатель Центра корпоративных решений Михаил Рябых.

Разделяет эту точку зрения и воронежский бизнес-омбудсмен Павел Ковалев. Он подчеркивает, что уполномоченный по защите прав предпринимателей не может давать оценку величины ставки по договору, но соглашается с тем, что субъективно, это высокий процент

- Необходимо рассматривать каждую ставку в индивидуальном порядке и с остальными условиями договора, только в таком случае делать какие-либо выводы, - считает Павел Ковалев. - Вид, величину и порядок получения доказательств неустойки стороны согласовывают самостоятельно непосредственно при заключении договора. Если указанная ставка за просроченный платеж устраивает стороны, они подписывают договор.

Новые технологии для прибыльности растениеводства

Фраза, которой открывается сайт «Агроуслуг»: «Мы развиваем новые технологии для прибыльности растениеводства». На фоне исков о банкротстве и гражданских исков на миллионы рублей, она приобретает несколько иное звучание.

Бизнес-омбудсмен Павел Ковалев, говоря о проверке потенциальных деловых партнеров, акцентирует внимание на том, что сейчас представлен достаточно большой перечень коммерческих баз данных для проверки предпринимателей, также можно воспользоваться системой «Электронное правосудие» и картотекой арбитражного суда.

И только после тщательного анализа принимать решение, завязывать ли деловые отношения с компанией.

Его липецкий коллега Александр Бабанов советует предпринимателям не замыкаться только в своём бизнесе, а вступать в общественные объединения предпринимателей («Опора России», РСПП, «Деловая Россия») и профильные отраслевые объединения.

- Членство в таких организациях позволит предпринимателю быть в курсе всех существующих региональных и федеральных мер поддержки, обменяться опытом взаимодействия с крупными сетями, органами власти, своевременно получить правовую консультацию, найти надёжного партнёра для бизнеса, - говорит он, добавляя, что и институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, который есть в каждом регионе, всегда готов помочь. - Согласно нашим полномочиям, мы не можем вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов, здесь истину устанавливает суд. Но достаточно часто в рамках подходов к решению споров в досудебном порядке стараемся на нашей площадке организовать диалог конфликтующих сторон, опираясь на приёмы и практики медиации.

Контора пишет

- Если компания использует доминирующее положение на рынке, использует недобросовестные механизмы, в рамках действующего законодательства есть варианты на это повлиять. Но все еще зависит от того, как работают юристы в этих организациях. Это уже немного иная плоскость. Тем не менее, даже в данной системе координат у аграриев есть определенные рычаги. Грамотные юристы могут доказать наличие злоупотребления. А если это единственный дистрибьютер, и если они единственные, кто продают агрохимию, необходимо также задействовать федеральную антимонопольную службу. Есть рекомендация на изменение законодательства в этой части, некая диверсификация дистрибьютеров или реестр недобросовестных дистрибьютеров. Но прежде всего при вступлении в договорные отношения необходимо изучить сам договор поставки, какие штрафные санкции в данном договоре, -- говорит депутат Липецкого регионального парламента от фракции КПРФ Александр Ушаков.- В любом случае, когда мы подписываем договор – необходимо ознакамливаться со всеми условиями, Если условия реально кабальные и присутствует шикана, так называемое злоупотребление правом, то в суде можно доказать, что есть это злоупотребление, тем самым лишить того, кто злоупотребляет, права на защиту. Если мы говорим, что есть некая системность и вероятность подделки доказательств – это предмет рассмотрения суда.

В ноябре 2022 года по инициативе «Агроуслуг» перестала существовать «Тверская АПК». Компания выращивала картофель и лен, являясь одним из крупнейших российских переработчиков льна. Она работала с 2007 года. После того как 2019 году из-за большого объема импорта ей пришлось выбросить запасы нереализованного картофеля, компании не дал оправиться пандемийный 2020-й. В сентябре 2021 добил иск о банкротстве от «Агроуслуг» на 70 млн. Сейчас идёт конкурсное производство.