Сенатор Сергей Лукин выступил в Совете Федерации с предложением о мерах поддержки отечественных производителей стройматериалов

Фото предостввлено пресс-службой сенатора С.Лукина

В своем докладе сенатор от Воронежской области поднял вопрос о необходимости системы мер государственной поддержки производства строительных материалов.

Санкции, введенные западными странами против российского бизнеса, серьезным образом повлияли на работу строительной отрасли.

По оценке Сергея Лукина, главной проблемой импортозамещения в сфере строительства на сегодняшний день остается зависимость от импортного оборудования и его комплектующих на предприятиях по производству строительных материалов.

«Первостепенной задачей является налаживание собственного производства стройматериалов и поддержка отечественных производителей», - заявил сенатор.

Также парламентарий указал на то, что сейчас делается серьезный акцент на применение в строительстве отечественной продукции лесной промышленности, поскольку эта отрасль существенно пострадала, лишившись крупного европейского рынка сбыта, и в значительной степени переориентируется на внутренний рынок.

Сергей Лукин особо отметил, что Президентом России по итогам совещания о развитии лесопромышленного комплекса дано поручение Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти российских регионов проработать вопросы о мерах поддержки производства деревянных домокомплектов заводского изготовления для реализации проектов индивидуального жилищного строительства, а также для применения деревянного домостроения при возведении объектов социальной инфраструктуры, с использованием типовых проектов зданий и соблюдением всех требований безопасности.

Кроме того, сенатор напомнил о поручении Президента РФ выделить в 2023 и 2024 годах из федерального бюджета ежегодно до десяти миллиардов рублей на строительство деревянных малоэтажных жилых зданий в целях осуществления мероприятий по переселению граждан из аварийных домов.

«Эти решения призваны задействовать существенные резервы внутреннего спроса на древесину и способствовать развитию рынка потребления», - заявил Сергей Лукин.

Парламентарий выступил с инициативой поручить профильному Комитету по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению, совместно с заинтересованными федеральными органами и органами государственной власти субъектов РФ и профессиональным сообществом, в короткий период времени проработать вопрос о мерах поддержки отечественных производителей строительных материалов. В том числе – материалов из древесины и деревянных конструкций в целях обеспечения производства в объеме, необходимом для достижения конкретных результатов.

Внесенное Сергеем Лукиным предложение было сформировано по итогам парламентских слушаний «Импортозамещение в строительной отрасли», состоявшихся неделей ранее на площадке Совета Федерации.

В ходе пленарного заседания верхняя палата парламента одобрила ряд значимых законопроектов, самым ожидаемым из которых, пожалуй, стали поправки в федеральное законодательство, упрощающие процедуру государственных и муниципальных закупок. Поручение разработать такой документ было дано Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в феврале.

По словам Сергея Лукина, работа сенаторов по подготовке законопроекта шла в ежедневном взаимодействии с субъектами федерации, в этом процессе активное участие принимали не только Москва и Санкт-Петербург, но и такие области, как Воронежская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Челябинская и многие другие. Созданный в плодотворном сотрудничестве законопроект стал фактически ответом на запрос регионов.

Среди нововведений – повышение с 3 до 10 млн рублей ценового порога электронного запроса котировок. При этом до конца 2026 года не будут действовать установленные ограничения для годового объема закупок, которые осуществляют с помощью такого запроса котировок.

«Данное изменение направлено на сокращение сроков закупочных процедур, поскольку этот способ закупок проводится в наиболее короткий срок и позволяет оперативно удовлетворить потребность заказчика в товаре, работе или услуге», - пояснил Сергей Лукин.

Также законом предусматривается повышение ценового порога, допускающего проведение малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок, с 3 до 5 млн рублей. Годовой объем таких закупок не должен превышать 100 млн рублей.

Эта мера тоже призвана способствовать сокращению сроков закупок за счет использования более простых закупочных процедур.

Как сообщил Сергей Лукин, документом продляется возможность проведения строительных закупок «под ключ» в срок до 1 января 2025 года, что позволяет более оперативно и эффективно осуществлять строительство различных объектов с полным циклом с момента проектирования объекта до этапа его оснащения всем необходимым для эксплуатации оборудованием.

Еще одна предлагаемая новация – заказчики наделяются полномочиями заключать контракт с участником закупки, которому присвоен второй номер по итогам проведения конкурентной закупки, если первый не смог его исполнить по не зависящим от него причинам.

Предусмотрено и право заказчиков устанавливать разные размеры аванса в отношении этапов исполнения контракта.

Кроме того, законопроект исключает излишние требования, связанные с определением начальной максимальной цены контракта.

Сейчас заказчики обязаны применять методические рекомендации, закрепляющие методы определения начальной и итоговой цены контракта, который заключают с единственным поставщиком, цены единицы товара в установленных случаях, а также сопоставимости коммерческих и финансовых условий поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг. А в соответствии с поправками заказчики сами смогут решать, применять эти рекомендации в таких случаях или нет.

Комментируя внесенные законодательные изменения, Валентина Матвиенко отметила, что такой закон позволит более эффективно расходовать бюджетные средства.

«При этом нет даже намека на ослабление контроля за расходами федеральных средств, мы просто создали условия для более быстрого, а главное, качественного их освоения на важнейших, в том числе социальных, объектах», - резюмировала спикер палаты регионов.

Сергей Лукин проинформировал, что еще в процессе работы над законопроектом Правительство РФ выпустило по просьбе Совета Федерации Разъяснения с разрешением госзаказчикам начинать процедуры контрактации до доведения лимитов финансирования, что позволит запускать закупки раньше. Также Разъяснениями были сняты чрезмерные требования по обоснованию и заключению контрактов с единственным поставщиком и изменению существенных условий контрактов по решению руководства регионов.

Однако на этом работа по упрощению процедуры госзакупок не завершается. По словам сенатора, Совет Федерации совместно с Правительством РФ уже готовит следующий пакет поправок в 44-ФЗ.

Важные изменения ожидают и сферу автомобильных грузоперевозок. В ходе пленарного заседания Совет Федерации одобрил закон, направленный на совершенствование регламентирования движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам, а также на цифровизацию и упрощение процедуры выдачи специальных разрешений.

«Документ устанавливает перечень конкретных мер в целях организации выдачи в электронном виде по принципу «одного окна» специальных разрешений на движение автомобилей, масса которых с грузом или без груза превышает на 10% допустимую массу или нагрузку на ось, по всем дорогам страны, вне зависимости от их значения», - уточнил Сергей Лукин.

Прежде всего, теперь на уровне федерального закона определяется статус информационной системы выдачи спецразрешений как федеральной государственной информационной системы, которая обеспечивает взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления, физических и юридических лиц по вопросам оформления спецразрешений.

Также устанавливается обязанность владельцев дорог вносить в данную систему актуальную информацию о технических характеристиках дорог и введенных ограничениях движения.

Сенатор напомнил, что порядка двух лет назад, при запуске информационной системы, основные проблемы у перевозчиков, отправителей и получателей грузов, вплоть до невозможности длительное время получить электронное разрешение, возникали именно из-за того, что в систему не были погружены данные о значительном числе дорог, в основном муниципального и местного значения. Теперь, по заверениям Министерства транспорта, такие сложности возникнуть не должны.

Новым законом закрепляется положение о том, что в рамках системы выдачи спецразрешений будет происходить согласование маршрута следования большегруза со всеми собственниками автодорог, по которым он должен пройти. Предусматривается автоматическое установление наиболее оптимального маршрута следования, автоматический расчет размера платы за вред дорогам, а также возможность внесения платы через данную информационную систему.

«Что касается средств, поступающих от внесения платы, они будут распределяться между собственниками дорог, по которым пролегает маршрут. То есть направляться в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, а также собственникам частных дорог», - пояснил Сергей Лукин. При этом исключается необходимость согласовывать маршрут с госавтоинспекцией и устанавливаются жесткие сроки выдачи разрешений в течение трех часов с момента согласования маршрута собственниками дорог.

«И, конечно же, согласование всего маршрута следования тяжеловесного и крупногабаритного автомобиля и оформление разрешения через информационную систему устраняет коррупционную составляющую», - добавил парламентарий.

Решается также проблема оформления спецразрешений на движение крупногабаритной и тяжеловесной сельхозтехники с навесным оборудованием.

По словам сенатора, таким образом, исполнен один из пунктов Постановления Совета Федерации «О реализации транспортной стратегии», который был принят по итогам «правительственного часа» с участием министра транспорта.

«Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сегодня заявил, что российская экономика сейчас уверенно восстанавливается, и даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года. Законопроекты, одобренные на пленарном заседании Советом Федерации, весьма наглядно подтверждают выводы премьер-министра. Мы системно и целенаправленно движемся в этом направлении», - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская