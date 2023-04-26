Куда сходить на 1 мая 2023 года в Воронеже: музыка в парках, игры в ДК

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа озвучила список мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда.

1 мая традиционно стартует открытие паркового сезона. В парках в течение дня будет идти музыкальная трансляция, начнут работать аттракционы. 0+

1 мая в клубе «Краснолесье» пройдет музыкально-развлекательная программа «Весна идет! Весне дорогу!», начало в 17.00, 6+

2 мая в клубе «Подгорное» запланирована игровая программа «Первомайские забавы», начало в 14.00, 6+

2 мая в Доме детства и юношества «Виктория» на улице Феоктистова пройдет игровая программа «Весенние праздники народов России». 6+

2-3 мая в сквере «Роща Сердца» пройдет ежегодная акция «Майские вечера». В программе - выступления творческих коллективов. Начало в 17.00. 6+

3 мая в клубе «Октябрь» состоится игровая программа «Мир, Труд, Май», начало в 18.00, 6+

Остальные мероприятия в программе майских праздников пройдут онлайн.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, первомайской демонстрации в этом году не будет. Что касается вторых майских праздников: парад Победы 9 мая в Воронеже пройдет, но без военной техники, шествие «Бессмертный полк» запланировано онлайн, а салюта не будет.