Знамя Победы – красное!

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В канун 9 мая по инициативе КПРФ, комсомола и ветеранских организаций в школах прошли уроки мужества и памяти. В целом ряде видовых мест установлены биллборды с плакатами, символизирующими неразрывную связь советских воинов, победителей фашизма и нынешних российских военных, сражающихся против бандеровской нечисти – нацистов ХХI века.

А в день Победы коммунисты будут раздавать праздничные открытки и красные ленточки с советской символикой, с которой шли в бой воины Красной Армии, спасшие всё человечество от коричневой чумы.

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! Дорогие воронежцы!

Для всех нас 9 мая — священная дата. Победа над германским нацизмом советского народа, руководимого Коммунистической партией, стала великой вехой в тысячелетней истории России.

Политика Ленина и Сталина прочно спаяла в мощный сплав идеи социализма и советского патриотизма. Об эту несокрушимую броню разбились фашистские орды.

И сегодня, когда неонацизм, поработивший народ братской Украины, вновь угрожает России, наши воины, как и их героические предки в Великую Отечественную войну, идут в бой под красными знамёнами, поднимают их над освобождёнными городами и сёлами.

Наше дело правое! Победа будет за нами!

Низкий поклон ветеранам

Молодые коммунисты и комсомольцы во главе с Вячеславом Смирновым, первым секретарём Воронежского областного отделения ЛКСМ России приехали в гости к ветеранам Великой Отечественной войны, «детям войны», чтобы поздравить их с Днем Победы. Акция прошла при поддержке депутата Государственной Думы, председателя Комитета по собственности Сергея Гаврилова.

Комсомольская молодежь передала ветеранам поздравления от депутата Госдумы и Воронежского обкома КПРФ, а еще сладости, фрукты к празднику. Таки встречи бесценны для старшего поколения, а для молодых это живые уроки истории, мужества и наглядные примеры настоящей любви к Родине.

Единство поколений

Возле Музея-диорамы состоялась встреча с участниками организованного КПРФ Союзного антифашистского автопробега «Наша великая Родина», посвящённого 78-й годовщине Победы советского народа над нацистской Германией. В мероприятии также приняли участие представители детско-юношеского движения «Юнармия» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Участники акции развернули перед Музеем-диорамой огромную копию Знамени Победы, а затем возложили к Вечному огню красные гвоздики.

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Мы с вами, братья!

В составе очередного 109-го гуманитарного конвоя КПРФ на Донбасс воронежские коммунисты направили автомобиль. Автомобилем в подшефную воинскую часть в Беловодском районе доставлены необходимые грузы, а основная часть гуманитарного груза передана в Луганский реском КПРФ. Сопровождали ответственный груз в ЛНР второй секретарь Воронежского обкома КПРФ Денис Рослик и второй секретарь Центрального райкома КПРФ Николай Зверев.

Сапёры из Н-ской воинской части встретили активистов КПРФ словами искренней благодарности не только за продукты и снаряжение, но и за красные флаги, другую советскую символику.

В тёплой товарищеской обстановке прошли встречи в Луганском рескоме КПРФ. А груз, привезённый из Воронежа, уже распределён среди мирных жителей.

Сила людей труда – в солидарности

Близость Воронежской области к территории, на которой проводится СВО, требует повышенных мер безопасности и обусловливает ограничения на проведение массовых акций. Но и в этих условиях коммунисты находят дорогу к людям, отстаивают свою политическую позицию.

Активисты городских райкомов КПРФ и сторонники Компартии провели 1 мая праздничную раздачу газет и сбор подписей против очередных антинародных шагов буржуазной власти. В подписной лист вошли вопросы об отношении людей к повышению тарифов на услуги ЖКХ, многодневному и электронному голосованию. Цепочка участников растянулась от Дома офицеров до Кольцовского сквера.

Затем участники акции прошли к памятнику Жертвам белого террора, где состоялось традиционное возложение цветов.

Российские капиталисты и чиновники делают всё, чтобы утопить любой протест. При этом лицемерно прикрываются патриотическими лозунгами о единстве общества. Но какое может быть единство, если простые люди вынуждены экономить на еде, чтобы заплатить за квартиру, а олигархи продолжают набивать кошельки, придумывая при поддержке властей всё новые способы ограбления граждан?

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Власть боится неравнодушных

К сожалению, правильные слова о патриотизме и сплочении общества зачастую вступают в противоречие с антинародными инициативами исполнительной власти и правящей партии. КПРФ выступает категорически против такого подхода.

Так, из недр союзников правящей партии вышло сногсшибательное предложение - наказывать наших граждан за… «злоупотребление правом подавать жалобы в госорганы»!

Заметим специально для авторов предложения: в повседневной жизни люди пишут жалобы, потому что это единственный способ достучаться до соответствующих чиновников. Почему же нужно бороться со следствием, а не с самими причинами многочисленных жалоб граждан?

Буржуазная власть идёт дальше. Понимая, что у людей есть защитники в лице КПРФ и депутатов-коммунистов, пытаются заткнуть рот и им. В Воронежской областной Думе создана комиссия по этике. Под предлогом, что депутатам нельзя оперировать недостоверными фактами и давать на их основе оценки работе государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, вообще хотят исключить какие-либо дискуссии в стенах областного парламента.

Не выйдет, господа!

Бутафорское изобилие или доступные цены?

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме в очередной раз потребовали принять закон о регулировании цен на товары первой необходимости. Законопроект КПРФ предоставляет право правительству устанавливать предельно допустимые наценки на жизненно важные для народа товары.

Но фракция правящей партии при голосовании по предложенным законопроектам в очередной раз повторила свой трюк «умолчания», спрятав глаза за кнопками. В итоге законопроект КПРФ был отклонён.

Власть опасается: мол, за низкие цены народ всё скупит и полки будут пустыми. Да, это крайность. Но ещё худшая крайность, когда в продаже полно всего, когда покрываются плесенью колбасы и пряники, гниют консервы и «бродит» молочка, а бедняки голодают, перебиваясь с хлеба на воду.

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Воронеж космический глазами молодых

12 апреля 1961 года гражданин СССР, коммунист Юрий Гагарин своей знаменитой фразой «Поехали!» вписал новую эпохальную страницу в советскую и мировую историю. Значительный вклад в это событие внесли воронежцы. Воронеж и продолжает оставаться одним из центров освоения космического пространства, ракетного двигателестроения и авиапромышленности.

Чтобы приобщить к этим значимым страницам истории и современности молодёжь, Воронежский обком КПРФ и депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Гаврилов организовали просветительский проект. В рамках проекта старшеклассники из Семилукского, Каширского, Острогожского, Россошанского, Калачеевского районов, комсомольцы Белгородской области посетили воронежские музеи и ВАСО.

Участники экскурсий побывали в уникальном музее, единственном в России, – музее космической биологии имени Антипова при Воронежском медицинском университете, ознакомились с наработками учёных в области сохранения здоровья человека в космосе.

Познакомились ребята с биографиями наших земляков-космонавтов, среди которых легендарный Константин Феоктистов, Александр Скворцов-младший, Анатолий Филипченко, совершившие космические полёты, другие члены отряда космонавтов.

Сельская молодежь побывала в цехах Воронежского авиазавода – единственного предприятия в России, где строят дальнемагистральные широкофюзеляжные пассажирские самолёты. Огромное впечатление произвело знакомство с самолетом Ил-96-400. Ребята осмотрели цех сборки, в музее ВАСО ознакомились с богатой историей Воронежского авиазавода.

И может быть, именно в этот день у кого-то из подростков зародилась мечта приобщиться к славным профессиям – строить самолеты или осваивать космос, бороздить моря, океаны или лечить людей?..

Просветительский проект для ребят из сельской глубинки продолжится весь май.