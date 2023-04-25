Сергей Кутенев: «Парламентариями не рождаются, парламентариями становятся»

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Начиная с 2013 года каждое 27 апреля в Российской Федерации отмечается День российского парламентаризма. Праздник был учрежден в 2012 году президентом Владимиром Путиным, чтобы «способствовать популяризации деятельности Федерального Собрания РФ, а также законодательных органов субъектов Российской Федерации».

В этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской империи, став первым в истории страны демократическим институтом. Сегодня парламент России состоит из двух палат: Государственной Думы и Совета Федерации. Именно в этих высших органах власти трудятся парламентарии.

Законодатели федерального и регионального уровней непрерывно формируют нормативно-правовую базу и предлагают новые актуальные решения для реализации масштабных проектов в сферах экономики, здравоохранения, образования и науки. Законотворческая работа парламентариев способствует укреплению национальной безопасности и сохранению уникального культурного наследия нашей страны.

О значении Дня парламентаризма мы поговорили с депутатом Орловского областного Совета народных депутатов, заместителем Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, председателем комитета по промышленности и ЖКХ Сергеем Николаевичем Кутеневым.

- Сергей Николаевич, что представляет из себя парламентаризм в России?

- На сегодняшний день Федеральное Собрание РФ представляет собой сложную структуру, разделенную на две палаты парламента - Государственная Дума и Совет Федерации. Конечно, система парламентаризма шире, чем один законодательный орган, но именно с Федеральным Собранием РФ она и ассоциируется.

Различные парламенты Российской Федерации в полной мере выражают взгляды множества политических партий, социальных и политических движений. Многие воспринимают эту работу как данность, но каждый из нас должен осознать ее важность. Нужно понимать, что парламентаризм не возник на пустом месте. Дело в том, что человечество пришло к сложной социально-политической структуре, имея необходимость учитывать мнение самых разных общественных групп. Без парламентской системы это было бы просто невозможно сделать, а общество погрязло бы в бесконечных спорах и конфликтах. И именно благодаря ежедневной работе парламентариев мы можем регулировать запросы населения, предотвращать столкновения и конфликты интересов, регулировать законы и планомерно развивать наше общество, а значит, и страну в целом.

Не стоит забывать и о том, что парламентарии являются представителями народа. Поэтому благодаря парламентаризму в нашем государстве господствует закон и гражданское общество характеризуется плюрализмом мнений и высокой политико-правовой культурой. Я считаю, что российские парламентарии успешно выполняют свою работу по разработке и принятию законов.

Важно понимать, что перед парламентариями различных уровней стоят непростые, но вполне понятные задачи. Входя в новую эпоху многополярного мира, нам выпадает роль, наряду с нашим президентом, являться посредством законодательного процесса лицом нашего необъятного государства. Как мы видим, не всем нравится все более и более возрастающая роль России на мировой арене. Сегодня Российская Федерация - это современное демократическое правовое государство, в котором все граждане, в нем проживающие, должны чтить и уважать свою страну, благодаря чему достигается общее благополучие.

Сегодня можно утверждать, что в России создана государственная система, отвечающая практически всем современным требованиям и критериям парламентаризма. Данная система представляет из себя органы представительной власти всех уровней - от муниципальных и региональных парламентов до федерального.

- Почему вы считаете данный праздник значимым для себя и ваших избирателей?

- Получается довольно интересная ситуация - чем дальше мы отходим от даты принятия данного праздника, тем актуальнее он становится. Как мы можем наблюдать, наша страна подошла к важной черте, за которой либо она осознает себя отдельной страной-цивилизацией, возвращая себе духовно-нравственные начала и те принципы, на которых строили Россию наши великие предки, отдавая за нее все, включая и свои жизни, либо, как сказал наш президент, «А зачем нам такой мир, если там не будет России?».

Парламентарии отражают чаяния граждан нашей страны посредством выбора из своей среды народных представителей в лице депутатов различных уровней, от местного до федерального. Поэтому ни в коем случае нельзя недооценивать смысловую нагрузку, которую несет данный памятный день.

Всем нам понятно, что государство не может существовать без законов, тем более современное, где правовыми отношениями пронизаны все аспекты жизни его граждан. Так вот продуктивное взаимодействие парламентариев всех уровней позволяет организовывать эффективный законотворческий процесс, совместно работать над нормативно-правовой базой и решать самые сложные вопросы. Сегодня особенно важны верные и результативные решения со стороны парламентариев, направленные на обеспечение антикризисных мер, поддержку населения и экономики каждого отдельно взятого субъекта нашей страны. Поэтому, исполняя роль депутата Орловского областного Совета народных депутатов, я уделяю огромное значение мнению людей, которые отдали свой голос за меня, при рассмотрении и принятии законов в парламенте нашего региона.

- Сергей Николаевич, как проходит популяризация парламентаризма среди подрастающего поколения?

- Наша первоочередная задача сохранить и приумножить то, что осталось от наших великих предков. Что же касается молодежи, то ее роль в нашем государстве возрастает год за годом, и это объясняется не только неумолимой сменой поколений. Поскольку работа в парламенте требует высочайшего профессионализма и понимания, что за каждым решением стоят судьбы людей, молодое поколение нужно приучать с юных лет к социальной ответственности за жизни миллионов граждан нашей страны. Они должны учиться, перенимая опыт у более старшего, а следовательно, и компетентного поколения.

Современная молодежь, которую нам удалось воспитать, хотя на нее и пытался влиять Запад через подконтрольные ему средства массовой информации, в духе уважения к закону, стремится принести пользу нашей стране уже с раннего возраста. И наша власть не могла не отреагировать на благородные душевные порывы молодых людей.

Я уверен, что парламентариями не рождаются, парламентариями становятся. Для этого и были созданы Молодежные парламенты, куда входят проявившие себя и желающие связать свою жизнь со служением Родине на ниве законодательства молодые кадры. Это новое поколение, новый взгляд на мир, а значит, в будущем и новые нестандартные подходы ко многим сложным вопросам, без своевременного решения которых мы не сможем двигаться вперед. Поэтому уже сейчас мы должны посмотреть широко открытыми глазами на эту праздничную дату, на то, какие нужные задачи решают, и какие важные роли играют парламенты всех уровней в судьбе современной России.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что современная законодательная деятельность, осуществляемая нашими парламентариями, является своеобразным топливом, необходимым для четкого, бескомпромиссного, а главное, своевременного ответа на вызовы, с которыми наша страна сталкивается и еще столкнется не раз на своем пути к новым историческим вехам как внутри государства, так и с внешней стороны госграницы.