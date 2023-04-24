Последние новости Воронежа на 24 апреля 2023 года: ребенок с переломом позвоночника и отключение воды

После полученной травмы ребенок еще несколько дней ходил в детсад. Фото: Архив "КП"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о травме ребенка в детсаду в Воронеже. По данным мэрии, 13 марта малыш пожаловался инструктору по физкультуре на боль в спине после игры. Педагог проводила его в медкабинет, где ребенку оказали помощь. Родителей воспитанника оповестили о случившемся. В последующие дни – с 13 по 16 число – ребенок ходил в детский сад в обычном режиме. После чего его самочувствие ухудшилось. У мальчика оказался компрессионной перелом двух смежных позвонков. По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Руководитель следственного СКР по Воронежской области обязан доложить о ходе расследования главе ведомства.

В Воронеже продолжаются профилактические работы по подготовке к новому отопительному сезону. Коммунальщики проверяют трубы, проводят опрессовку. На неделе с 24 по 30 апреля горячую воду отключат почти по 600 адресам. Актуальный список домов по ссылке.

В Воронеже 86-летняя женщина стала очередной жертвой мошенников. Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. А дальше мошенники действовали по отработанной схеме. Рассказали об аварии, виновницей которой якобы стала племянница женщины. В ДТП пострадал человек. И аферисты предложили старушке «замять» дело за деньги. Пенсионерка поверила и передала курьеру 400 тысяч рублей. Когда она позвонила племяннице, то узнала, что никакой аварии не было. Женщина обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье мошенничество.

Постановка «Ребенок» Воронежского камерного театра получил премию «Золотая маска» за лучший спектакль малой формы. Об этом 22 апреля рассказали в пресс-службе учреждения. Победа воронежскому коллективу досталась за сезон 2021/2022 годов. В этой номинации постановка соревновалась еще с шестью спектаклями - из пермского города Губаха, Иркутска, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. В основе постановки-победителя лежит одноименная пьеса норвежского писателя Юна Фоссе об отношениях молодой пары и гибели при рождении их ребенка.