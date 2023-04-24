Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов помог воронежцам решить вопросы благоустройства и пенсионного обеспечения

фото: Воронежская областная Дума

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассмотрел обращения избирателей, поступившие в региональную и местные приемные партии и депутатскую приемную областного парламента.

К парламентарию обратились с просьбами оказать помощь в благоустройстве общественных мест и ремонте дорожного покрытия. Совместно с представителями муниципалитетов вопросы решены оперативно.

Также заявители задали вопросы о правомерности выставления управляющей компанией, которая с этого месяца уже не обслуживает дом, счета за прошлый месяц на оплату общедомовых нужд, и правомерности взимания платы за охрану подземной парковки. Еще один заявитель попросил проконсультировать по вопросам пенсионного обеспечения. Обратившиеся получили исчерпывающие правовые консультации.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473) 277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.