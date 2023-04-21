ДОМ.РФ открывает прием заявок на стажировку для студентов и выпускников

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Прием заявок уже начался и продлится до 25 мая. Кандидаты должны пройти несколько этапов отбора, включая скрининг-резюме, онлайн-тестирование, интервью со специалистом из управления персоналом и видеоинтервью с руководителем одного из подразделений группы ДОМ.РФ.

Новая концепция программы СПРИНТ сосредоточена на проактивном обучении с помощью наставников и кураторов из Центра развития карьеры. Стажерам гарантируется гибкий график работы от 30 часов в неделю. Большое внимание уделяется командным активностям, которые позволят стажерам подготовить бизнес-кейсы, они будут представлены топ-менеджменту ДОМ.РФ.

Строительство - одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики с уникальным мультипликативным эффектом. Важно привлечь в сферу молодых людей с высшим профильным образованием, которые будут осваивать новые профессии или специальности, связанные с высокими технологиями. На это и нацелены образовательные и карьерные проекты ДОМ.РФ, отметил директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов. Он также сказал, что молодые и начинающие специалисты смогут укрепить кадровый потенциал строительной отрасли.

После окончания программы СПРИНТ участники получают возможность работать в штате Института развития в жилищной сфере - около 50% стажеров остаются в штате группы компании.