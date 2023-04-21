ИАА TelecomDaily: средняя скорость интернет-доступа на трассе М4 достигла 39 Мб/с

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Так, средний уровень задержки сигнала (Ping) составил 90,5 Мс, средняя скорость к абоненту — 39 Мб/с. Эти и другие данные указывают на то, что использование сервиса остается комфортным при движении в автомобиле.

Другой параметр, отвечающий за стабильность, успешность загрузки эталонной страницы Кеплера, на трассе у четырех сетей достигает 95,4%. Среди операторов лучший по характеристикам стабильности — МТС. Он же стал одним из лидеров по средним скоростям (Download и Upload) и по максимальной скорости по направлению к абоненту (Download).

Эксперты TelecomDaily в середине апреля завершили замеры на трассе, проехав ее целиком, — всего более 1,5 тыс. км. Исследование осуществлялось в движении и на разной скорости. Тестировщики работали на смартфонах с SIM-картами МТС, «МегаФон», «Билайн» (ПАО «Вымпелком») и Tele2 в составе сертифицированного измерительного комплекса Tems Investigation.

Итоги исследования:

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В движении параметры стабильности становятся ключевыми.

Ping, который связывают со стабильностью услуги, отвечает за задержку сигнала — насколько быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно — соответственно, чем ниже пинг, тем быстрее проходит весь процесс.

Здесь лидирует оператор МТС, у которого значение Ping минимально — 74

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Мс, следующий «Билайн» — 75,2 Мс. У Tele2 — 96 Мс, у «МегаФона» — 117,2 Мс. Средний Ping на трассе — 90,5 Мс.

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Успешность загрузки эталонной страницы измеряется в процентах (в данном случае используется страница Кеплера) и здесь также первый МТС —97%. У Tele2 — 96%, у «Билайна» — 95%, «МегаФона» — 94%. Средняя успешность при загрузки страницы — 95,4%.

По средней скорости по направлению к абоненту лучшим стал Tele2 — 42 Мб/с, МТС идет почти вровень — 41,3 Мб/с. У «Билайна» — 37 Мб/с, у

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«МегаФона» — 36,1 Мб/с. Средняя скорость Download для четырех сетей — 39 Мб/с.

По средней скорости от абонента МТС вышел вперед — 15,7 Мб/с, второй — «Билайн» (14,8 Мб/с). У «МегаФона» — 13,8 Мб/с, у Tele2 — 12,8 Мб/с. Средняя скорость Upload для четырех сетей — 14,3 Мб/с.

По максимальной скорости к абоненту также лидирует МТС — 288 Мб/с, далее «МегаФон» — 280 Мб/с, у «Билайна» — 228 Мб/с, у Tele2 — 226 Мб/с. По максимальной скорости от абонента первый «МегаФон» — 126 Мб/с, второй «Билайн» — 95 Мб/с. У МТС — 94 Мб/с, у Tele2 — 72 Мб/с.