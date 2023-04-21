Выходные в Воронеже: фильм о природе, праздник в Костенках, песни Вертинского

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В КОСТЕНКАХ

22 апреля музей-заповедник «Костенки» открывает очередной экскурсионный сезон. В этом году он посвящен 80-летию освобождения Воронежа от фашистов. В этот день откроется один из главных проектов сезона - выставка «Шрамы войны» из фондов художественного музея имени Крамского. Начнется церемония в 11.00.

В 11.30 основатель военно-исторического музея «Донской рубеж с. Гремячье» Юрий Кашкин расскажет о суровых месяцах фашистской оккупации и о победоносных военных операциях - Воронежско-Касторненской и Острогожско-Россошанской, а также покажет некоторые предметы из фондов музея.

В 12.00 в учебном классе музея состоится лекция Ирины Котляровой, которая расскажет, что такое библейская археология, чем она отличается от археологии других исследований и какую роль играет в понимании библейских текстов. Разговор пойдет о ключевом звене христианского мировоззрения – Воскресении Господнем.

В 13.00 пройдет пешая экскурсия «Костенки без палеолита». Экскурсанты увидят здание сохранившейся земской школы, волостной избы, памятник погибшим костенковцам в годы Великой Отечественной войны и побывают на предполагаемом месте средневековой крепости Костенск. Гости также посетят восстанавливающийся домовый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы и увидят красивые виды донского Белогорья, распахивающиеся взору с вершин холмов.

В это же время в здании музея пройдет презентация брошюры «Города Белгородской черты». Владимир Жигалов прочитает доклад «Описание Костенска в сметных книгах белгородского стола 1661-1699 гг.».

С 11.30 до 15.00 в зеленой зоне музея будет работать интерактивная площадка «Поселение каменного века». Сотрудники музея в образах первобытных людей расскажут гостям, как изготавливались орудия труда, одежда и предметы культа в каменном веке – покажут каменные орудия, швейный инвентарь, украшения и обереги. А игра-бродилка «Древними тропами» увлечет маленьких посетителей. Пройдя сложный путь подготовки древнего охотника, дети не только весело проведут время, но вместе с девушкой из каменного века научатся главным ремеслам палеолита. Также ребят ждет удивительная встреча с настоящим шаманом. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НЕОБЫЧНЫЙ ФИЛЬМ О ПРИРОДЕ

В главных ролях клюква, кувшинка, пион, клоп-солдатик, виноградные улитки, божьи коровки, лягушки и другие «актеры». Так на полном серьезе говорит режиссер фильма «Меня приводит в движение свет» (A lumine motus) Светлана Быченко. Картину о красоте русской природы с ее лугами и болотами документалист снимала два года, путешествуя по нашей стране. Макросъемка (а иначе как снять распускание цветов, пение кузнечиков), - это очень сложно, но безумно красиво.

- Я 15 лет снимаю птиц. Смотрела на цветы и думала: красивые, но не знаю, как их запечатлеть! Вот решила разобраться. Оказалось, что цветы снимать тяжелее любых животных. Ты не можешь предсказать, как они себя поведут. Камеру нужно ставить на несколько часов и не угадаешь, какой из бутонов захочет сегодня раскрыться, - рассказала режиссер Светлана Быченко.

Ленту снимали в течение двух лет в Ботаническом саду МГУ, Псковской области, а также у наших соседей – в заповедниках Белогорье (Белгородская область) и «Воронинский» (Тамбовская область), а также в Липецкой области.

Цветы распускаются и замерзают, жучки ползут по своим делам, лягушка монотонно пускает пузыри в родном болоте. Получилось своеобразное путешествие в мир цветов и насекомых, в мир, что у нас под ногами. При пристальном рассмотрении мы увидим, что растения так же, как и мы борются, чувствуют, видят и даже слышат. Что жизнь насекомых так же наполнена событиями, как и наша. У нас под ногами - целый космос!

Чтобы самому подсмотреть за этим невероятным миром - нужно как минимум опуститься на четвереньки, а то и вооружиться лупой. Красота - она вообще всегда вокруг нас, просто многие, погруженные в рутину дел, ее не замечают. У воронежцев будет целый час, чтобы приобщиться к прекрасному.

Фильм покажут 22 апреля в 14.00 в кинотеатре «Пролетарий» и в 15.00 в «Синема парк» в галерее Чижова. Это волшебное путешествие не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. 6+

кадр из фильма "Меня приводит в движение свет"

ПЕСНИ ВЕРТИНСКОГО

22 апреля в библиотеке имени Никитина пройдет концерт-мозаика «Русский Пьеро». Программа в рамках проекта «Серебряный век русской культуры. Год 2023» посвящена Александру Вертинскому - поэту и певцу XX века.

Успех пришел к Александру Вертинскому в 1913 году, артист впервые появился перед столичной публикой в образе «белого Пьеро». «Остроумный и жеманный», как писала о нем пресса, грассируя, он пел неслыханные прежде «ариэттки». Эстетика песен Вертинского: утонченный трагизм, безнадежность, тихое отчаяние, разочарование, безответная любовь, полная измен и обмана, изысканно-драматический декаданс, положенный на печально-изломанную музыку, – все это очень точно соответствовало атмосфере России начала XX века и завораживало. «Русский Пьеро» сумел вдохнуть в «кукольные» атрибуты, в изломанные аффекты декаданса подлинные переживания.

В XXI веке творчество Вертинского волнует и вызывает интерес, его грамзаписи восстанавливают и переиздают, его «ариэттки» исполняют современные исполнители. Значит, есть что-то подлинное, затрагивающее сокровенные струны души в этих подчас сентиментальных или трагикомичных, порой фривольных или салонно-изысканных песенках. Что-то неподвластное времени…

В программе концерта прозвучат песни Вертинского в исполнении Елизаветы Пригородовой, участницы музыкального дуэта «Черное и белое». Мозаика сложилась из «песенок» Александра Вертинского и поэзии Серебряного века, а также музыкальных тем Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Николаса Брителла.

Концерт «Русский Пьеро. Александр Вертинский» состоится 22 апреля в 15.00 в отделе музыкально-нотной литературы «Никитинки» (ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж), вход свободный, 18+

СПЕКТАКЛИ

В театре оперы и балета 22 апреля в 18.00 и 23 апреля в 12.00 покажут балет «Продавец игрушек» (6+), а 23 апреля в 18.00 - оперетту «Здрасьте, я Ваша тетя!» (12+).

В театре драмы 22 апреля в 18.00 спектакль "Вишневый сад" (12+), а 23 апреля в 18.00 - "Ракушка" (16+).

В рамках проекта "Театр в кино" в кинотеатре «Спартак» 22 апреля в 19.00 пройдет трансляция спектакля «Где мы?!» (16+) из Московского академического театра сатиры. А 23 апреля в 18.00 - спектакль «Сон в летнюю ночь» (16+) из Мастерской Петра Фоменко.