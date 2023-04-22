Воронежский «Факел» проиграл «Оренбургу» в матче с кучей пенальти

В матче с «Оренбургом» только усилий Георгия Гонгадзе в атаке оказалось мало. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В первом тайме домашнего матча «Факела» с «Оренбургом» шла равная игра без особых изысков. На три гола, которые в итоге случились до перерыва, команды, пожалуй, не наиграли. Однако на исходе 20 минут Ираклий Квеквескири случайно попал рукой по лицу игроку «Оренбурга». Габриэль Флорентин с пенальти ударил в штангу, но первым на добивании был Александр Эктов. 0:1 на 23 минуте.

На исходе трети матча обратная ситуация. Один из легионеров «Оренбурга» ударил бутсой по голове Гонгадзе. Сам же Георгий и реализовал пенальти – 1:1.

У команд в первом тайме было еще несколько опасных моментов. Гости пару раз после неплохих комбинаций из убойных позиций били мимо. А у «Факела» выход один на один не реализовал Хызыр Аппаев. Ну а в конце первого тайма, уже в добавленное время, Игорь Калинин зачем-то завалил в своей штрафной игрока «Оренбурга». Еще один пенальти, и Брайан Мансилья бьет почти точно в угол – 1:2.

Во втором тайме ключевыми стали два момента. Сначала Хызыр Аппаев отлично ударил головой после подачи с правого фланга и вроде бы сравнял счет. Но на ВАР рассмотрели нарушение во время атаки, и гол в итоге судья отменил. Из «Факела» как будто выпустили воздух, и вскоре после подачи углового защитники упустили Кирилла Капленко, который вонзил мяч головой в ближний от Ильи Свинова угол – 1:3. Счет после этого не изменился.

«Факел» с 18 очками остался на 14 месте. У него на пятках уже сидят «Химки», обыгравшие дома московское «Торпедо» - 4:2. У подмосковного клуба 17 очков. У «Торпедо» осталось 13.

Впереди у «Факела» гостевой матч с московским «Динамо» 28 апреля. Игра начнется в 20.00.