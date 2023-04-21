Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов: «Для детей воронежских участников спецоперации установлено приоритетное право на получение льготных путевок»

фото: Воронежская областная Дума

В ходе очередного заседания регионального парламента соответствующие изменения были внесены в региональный закон «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области».

– Список детей, обладающих приоритетным правом на обеспечение льготными путевками на отдых и оздоровление в регионе, был дополнен в соответствии с перечнем поручений по вопросам оказания поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей, утвержденным Президентом РФ Владимиром Путиным в октябре прошлого года. В него вошли дети ряда категорий участников спецоперации, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Законодательное новшество касается детей военнослужащих-контрактников, мобилизованных воронежцев, добровольцев, а также сотрудников ряда ведомств: сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Владимир Нетёсов напомнил, что в 2023 году в Воронежской области в целом запланирована работа 877 учреждений отдыха и оздоровления с количественным охватом более 72 тысяч детей, что превышает число отдохнувших ребят в 2022 году. В целом на организацию отдыха детей во всех формах в областном бюджете в 2023 году запланировано 478,5 млн. руб.

В нынешнем году Воронежская область вошла в число 15 пилотных регионов, где ведется строительство быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей на базе загородных учреждений. В рамках реализации данного проекта выделено 126,5 млн. рублей из федерального бюджета и порядка 60 млн. рублей из областного, что позволит построить к сезону отдыха новые современные корпуса в ДОЛ «Радуга» (Грибановский район), в ДОЛ «Солнышко» (Калачеевский район), в ДОЛ «Березка» (Россошанский район) и в ДОЛ «Ландыш» (Семилукский район).

– Участие в данном проекте позволит создать более 300 новых мест в данных организациях отдыха и оздоровления детей, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.