Игорь Артамонов: Программа догазификации в Липецкой области исполняется качественно и хорошими темпами

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Липецкая область отмечена заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком в ходе совещания, которое прошло под председательством Президента России Владимира Путина и было посвящено вопросам повышения надёжности электросетевого комплекса страны.

О ходе социальной газификации на территории страны доложил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на текущий момент от граждан поступило более 1,2 млн заявок на догазификацию. Уже заключено 820 тысяч договоров, из которых исполнено 545 тысяч – это 66% от заключённых договоров. При этом значительно повысилось исполнение.

Также Александр Новак отметил работу ряда регионов, которые занимают лидирующие позиции в рейтинге по догазификации. Среди них была выделена и Липецкая область.

«Лидерами по темпам газификации являются Оренбургская область, Чеченская Республика, Липецкая область, Республика Марий Эл, Волгоградская область, Калмыкия, Московская область, Владимирская, Тамбовская и Кировская области», – сказал Александр Новак.

С начала действия программы в Липецкой области принято почти шесть тысяч заявок на догазификацию, заключено 5819 договоров. Из них выполнены работы по подключению к газовым сетям 4435 жителей региона, при этом потенциал догазификации Липецкой области составляет 6442 домовладения.

Подать заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения можно через Госуслуги, в МФЦ, а также на портале Единого оператора газификации, на сайте gro48.ru или в клиентских центрах АО «Газпром газораспределение Липецк». Дополнительные консультации по способам подачи заявки и правильности её заполнения доступны в Едином центре предоставления услуг по телефону: 8-800-201-59-04.

«Программа догазификации населённых пунктов Липецкой области исполняется качественно и хорошими темпами. Уверен, что благодаря слаженной работе строительство газопроводов до границ земельных участков и дальше будет выполняться в кратчайшие сроки, а все принятые заявки будут оперативно выполнены», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.