Воронежского гонщика с фейерверками и каракалом отправили в психбольницу на экспертизу

Фото из зала суда Фото: Ирина ШАБАНОВА

Воронежец Евгений Васильев, который прославился февральскими фееричными гонками с полицией и обстрелявший из салюта патруль ДПС, отправился в психиатрический диспансер на проведение медэкспертизы. Об этом рассказали 20 апреля в Следственном управлении СКР по региону.

- По решению суда он помещен в стационар с 12 апреля для производства судебно-психиатрической экспертизы, - пояснили в ведомстве.

Скриншот видео Фото: Предоставлено "КП"

Напомним, бизнесмена на Toyota Land Cruiser увидели инспекторы ДПС рано утром 6 февраля около 4:30 у дома № 46 на улице Плехановской в Воронеже. Он «опасно маневрировал» и на просьбы полицейских остановиться не реагировал. Гонялись стражи порядка за ним, пока не рассвело. При этом Васильев еще и «отстреливался» фейерверком на Вогрэсовском мосту. Остановили его стрельбой по колесам в воронежском Сомово. В салоне пассажиром у него ехала рысь. Затем в суде он объяснил свое поведение неудачной шуткой.

Евгений Васильев обвиняется в покушении на применение насилия в отношении представителя власти (часть 2 статья 318 УК РФ). Сначала суд отправил его на 2 месяца СИЗО, а затем отпустил под домашний арест.