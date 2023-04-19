Как воронежцам не переплачивать за поездки по городу

Фото: пресс-служба ПС «Мир»

Плата за проезд в общественном транспорте, такси, каршеринг, расходы на бензин, если пользоваться личным автомобилем - одна из основных статей ежемесячных расходов воронежцев. Отказаться от этих трат нельзя - не всегда до места назначения можно добраться пешком. Зато поездки можно сделать дешевле. Изучите нашу шпаргалку внимательно и вы наверняка откроете для себя много полезного.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Дорога на работу и домой бьет по кошельку воронежцев. Особенно если не всегда удается пользоваться прямыми маршрутами и приходится ездить на перекладных. Но деньги можно сберечь, если оплачивать проезд смартфоном с привязанной картой "Мир". В этом случае каждая поездка в автобусах и троллейбусах Воронежа, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт, обойдется пассажирам на 7 рублей дешевле. Выгодные условия оплаты проезда будут действовать до 30 июня 2023 года. Для того, чтобы ездить дешевле, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты - NFC, она есть практически в любом современном телефоне. Кстати, пассажиры городского транспорта в Воронеже активно пользуются скидкой на проезд.

- Так, только за март экономия жителей города на поездках, оплаченных нашей картой в смартфоне, превысила 9,5 миллионов рублей. Кроме того, за первый месяц акции платить телефоном в транспорте стали в 1,5 раза чаще, - говорит директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

ТАКСИ

В Воронеже работает сразу несколько сервисов заказа такси. Если возникла необходимость воспользоваться именно этим видом транспорта, запомните несколько способов сократить расходы на поездку. Не вызывайте такси в часы пик - утром, после окончания рабочего дня, вечером пятницы и субботы, а также во время сильного дождя. В это время поездки будут наиболее дорогими, так как спрос на них повышен. Такси лучше всего заказывать заранее, чем в последний момент - выйдет дешевле. Не отказывайтесь от купонов и промокодов, также обращайте внимание на скидки и бонусы в рамках программ лояльности, возможность оплачивать поездку баллами.

КАРШЕРИНГ

Сервис краткосрочной аренды автомобилей в Воронеже появился недавно и пока набирает обороты. В стоимость проката включено обслуживание авто, его заправка, страховка, мойка и пользование муниципальными стоянками. Сэкономить на каршеринге можно с помощью различных акций, бонусов и промокодов. Чтобы отслеживать выгодные предложения, стоит зарегистрироваться в сервисе и подписаться на рассылку. А еще перед арендой машины нужно обязательно читать договор, чтобы понимать, за какие действия придется заплатить штраф - иногда это может быть неочевидно.