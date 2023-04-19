ЦЕМРОС открыл профильный класс химии в Подгоренском районе Воронежской области

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Ремонт помещения начался осенью 2022 года в рамках программы ЦЕМРОСа «Делаем мир лучше». Предприятие инвестировало в образование детей более 4 млн рублей.

Основная цель программы «Делаем мир лучше» – это развитие и обновление инфраструктуры территорий, на которых расположены заводы ЦЕМРОСа. Модернизация учебных заведений, популяризация профессий цементной отрасли и подготовка кадров – основные направления программы. Например, химик-технолог – одна из важнейших специальностей на заводе, именно поэтому было решено открыть на базе подгоренской школы №1 профильный класс химии.

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Новый класс отремонтировали и оборудовали по последнему слову техники: современная мебель, интерактивные доски, ноутбуки, наборы химреактивов для опытов, а также всевозможные наглядные материалы и цифровая лаборатория, которые позволят школьникам лучше понять такую сложную науку как химия.

Благодаря профориентационной направленности класса, дети познакомятся с технологией производства цемента, изучат профессии цементной отрасли и узнают, в каких учебных заведениях можно получить техническую и производственную специальность. Особый интерес школьников вызвала интерактивная таблица Менделеева, которая показывает и рассказывает значения основных физико-химических свойств химических элементов, а также цифровая лаборатория для проведения научных экспериментов по химии.

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Открытие профильного класса – один из шагов в реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, которое было подписано по инициативе Воронежского филиала ЦЕМРОСа между предприятием, правительством Воронежской области и администрацией Подгоренского муниципального района. В текущем году ЦЕМРОС планирует инвестировать в развитие муниципалитета 16 млн рублей.

«Мы стараемся готовить кадры со школьной скамьи, здесь учатся дети, которые впоследствии могут прийти к нам на предприятие. Их выбор должен быть осознанным, ребята должны сами захотеть связать свою жизнь с цементной отраслью. Наша задача – сделать так, чтобы молодёжь осталась жить в поселке», – отметил управляющий Воронежским филиалом Сергей Лобов.